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Muratbey'e kalite ödülü

Muratbey, tüketiciler tarafından "Qudal-Kalitede 1 Numara Madalyası” ile ödüllendirildi.

Muratbey'e kalite ödülü
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Dünya çapında hem yerel hem de ulusal araştırmalar yapan İsviçre merkezli ICERTIAS'ın Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirdiği kalite ve pazar araştırması sonucunda, taze kaşar peyniri kategorisinde yüzde 75 oranıyla Muratbey Kaşar Peyniri birinci oldu.

Tüketicilerin seçtiği ve kaliteli bulduğu markalara sunulan “Qudal-Kalitede 1 Numara Madalyası”na layık görülen Muratbey, aynı ödülü iki kez üst üste kazandı.

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