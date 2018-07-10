Muratbey'e kalite ödülü
Muratbey, tüketiciler tarafından "Qudal-Kalitede 1 Numara Madalyası” ile ödüllendirildi.
Dünya çapında hem yerel hem de ulusal araştırmalar yapan İsviçre merkezli ICERTIAS'ın Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirdiği kalite ve pazar araştırması sonucunda, taze kaşar peyniri kategorisinde yüzde 75 oranıyla Muratbey Kaşar Peyniri birinci oldu.
Tüketicilerin seçtiği ve kaliteli bulduğu markalara sunulan “Qudal-Kalitede 1 Numara Madalyası”na layık görülen Muratbey, aynı ödülü iki kez üst üste kazandı.