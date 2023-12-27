Mutlu Makarna 2023’ü 300 milyon dolarlık ihracat ile kapatacak
Dünyanın en büyük makarna üreticileri arasında yer alan Mutlu Makarna’da yatırımlar hız kesmiyor.
110’un üzerinde ülkeyle çalışan Mutlu, yılsonuna kadar 300 milyon dolarlık ihracat yapmayı planlıyor. Yurt içi ve yurt dışı pazar payında her geçen gün artış kaydeden Mutlu Makarna, geçen yıl Tekirdağ’da üretime başladığı un tesisi ile iç piyasadaki çeşitli reklam kampanyaları ile pazar payını yüzde 10’a çıkardı. Mutlu, 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştireceği yeni yatırımları ile hem yurt içi hem de ihracat pazarını daha da artırmayı hedefliyor. Gaziantep’teki iki tesisi ve geçen yıl üretime start verilen Tekirdağ’daki tesisleri ile büyümesini sürdüren Mutlu Makarna, bu yıl makarna üretiminde kapasite artışı üzerine 15 milyon dolar, GES yatırımına ise 20 milyon dolarlık bütçe ayırdı.
“Toplamda 850 kişiye istihdam sağlıyoruz”
Gaziantep’te Mustafa Tacettin Göymen tarafından kurulan firmalarının 'Mutlu' markasıyla 1986 yılında makarna ve irmik üretimine başladığına değinen Mutlu Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen, “Gaziantep 2. ve 5. OSB’de bulunan işletmelerimizde günlük bin 750 ton makarna, 2 bin 500 ton irmik üretim kapasitesine sahip dünyanın en büyük makarna üreticileri arasında yer alıyoruz. Gaziantep’teki tesislerimizde günlük 2 bin 500, Tekirdağ’da tesiste ise günlük 600 tonluk buğday işleniyor. 2021 yılında Türkiye’de ilk kez Fas kuskusu üretimini de gerçekleştiren firmayız. Geçen yıl Eylül ayında Tekirdağ’da hayata geçen tesisimizde günlük 600 ton un üretimi gerçekleştiriyoruz. Tekirdağ’daki tesisimizde yatırımlarımız devam edecek. Gaziantep’teki tesislerimizde ve Tekirdağ’daki tesisimizde toplamda 850 kişiye istihdam sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
Kapasite artışı ve GES yatırımına 35 milyon dolar ayırdı
Mutlu’nun düzenli olarak TİM’in Türkiye’nin en çok ihracat yapan firma listesi ve İSO’nun Türkiye’nin en büyük 500 firma listesinde yer aldığını söyleyen Aykut Göymen, “TİM verilerine göre Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından olan Mutlu Makarna, aynı zamanda İSO Türkiye’nin en büyük 500 sanayi işletmesi arasında yer alıyor. Bu yıl İSO’nun açıkladığı Türkiye’nin En Büyük 138’inci firması olduk. Geçen yıl listede 154’üncü sıradaydık. Çok mutlu ve gururluyuz. Mutlu Makarna, tükettiği enerjinin 5 MW’lık kısmını yeşil enerjiyle karşılıyor. Fabrika çatımıza yaptığımız GES yatırımı ile 5 MW’lık elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 20 milyon dolarlık yatırımla 25 MW’lık arazi GES yatırımı projemiz devam ediyor” diye konuştu.
“Türkiye’nin tek Fas kuskusu üreticisiyiz”
Mutlu Makarna’nın Türkiye’de tek Fas kuskusu üreticisi olduğu söyleyen Aykut Göymen, şunları kaydetti: “Fas kuskusunda günlük 40 tonluk kapasitemiz var. Hâlihazırda kuskus, irmik, makarna üretimimiz var. Son olarak unu portföyümüze kattık. 2020 yılında iç piyasada yaklaşık yüzde 2 olan pazar payımızı yüzde 10’a çıkardık. Şu anda da iç pazarda pazar payı hedefimizi yüzde 20 olarak belirledik.110’un üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Her geçen yıl ülke sayımızı da artırıyoruz. 2022 yılında 295 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2023 yılını 300 milyon dolarlık ihracat ile kapatmayı planlıyoruz.”