Mutlu Makarna 2023’ü 300 milyon dolarlık ihracat ile kapatacak

110’un üzerin­de ülkeyle çalışan Mutlu, yılso­nuna kadar 300 milyon dolarlık ihracat yapmayı planlıyor. Yurt içi ve yurt dışı pazar payında her geçen gün artış kaydeden Mutlu Makarna, geçen yıl Tekirdağ’da üretime başladığı un tesisi ile iç piyasadaki çeşitli reklam kam­panyaları ile pazar payını yüz­de 10’a çıkardı. Mutlu, 2024 yı­lı sonuna kadar gerçekleştirece­ği yeni yatırımları ile hem yurt içi hem de ihracat pazarını daha da artırmayı hedefliyor. Gazian­tep’teki iki tesisi ve geçen yıl üre­time start verilen Tekirdağ’daki tesisleri ile büyümesini sürdü­ren Mutlu Makarna, bu yıl ma­karna üretiminde kapasite artı­şı üzerine 15 milyon dolar, GES yatırımına ise 20 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

“Toplamda 850 kişiye istihdam sağlıyoruz”

Gaziantep’te Mustafa Tacet­tin Göymen tarafından kurulan firmalarının 'Mutlu' markasıyla 1986 yılında makarna ve irmik üretimine başladığına değinen Mutlu Makarna Yönetim Kuru­lu Başkanı Aykut Göymen, “Ga­ziantep 2. ve 5. OSB’de bulunan işletmelerimizde günlük bin 750 ton makarna, 2 bin 500 ton irmik üretim kapasitesine sahip dün­yanın en büyük makarna üreti­cileri arasında yer alıyoruz. Ga­ziantep’teki tesislerimizde gün­lük 2 bin 500, Tekirdağ’da tesiste ise günlük 600 tonluk buğday iş­leniyor. 2021 yılında Türkiye’de ilk kez Fas kuskusu üretimini de gerçekleştiren firmayız. Geçen yıl Eylül ayında Tekirdağ’da ha­yata geçen tesisimizde günlük 600 ton un üretimi gerçekleştiri­yoruz. Tekirdağ’daki tesisimiz­de yatırımlarımız devam edecek. Gaziantep’teki tesislerimizde ve Tekirdağ’daki tesisimizde top­lamda 850 kişiye istihdam sağlı­yoruz” şeklinde konuştu.

Kapasite artışı ve GES yatırımına 35 milyon dolar ayırdı

Mutlu’nun düzenli olarak TİM’in Türkiye’nin en çok ih­racat yapan firma listesi ve İSO’nun Türkiye’nin en büyük 500 firma listesinde yer aldığını söyleyen Aykut Göymen, “TİM verilerine göre Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından olan Mutlu Makarna, aynı zamanda İSO Türkiye’nin en büyük 500 sanayi işletmesi arasında yer alıyor. Bu yıl İSO’nun açıkladı­ğı Türkiye’nin En Büyük 138’in­ci firması olduk. Geçen yıl listede 154’üncü sıradaydık. Çok mut­lu ve gururluyuz. Mutlu Makar­na, tükettiği enerjinin 5 MW’lık kısmını yeşil enerjiyle karşılı­yor. Fabrika çatımıza yaptığımız GES yatırımı ile 5 MW’lık elekt­rik üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Gaziantep’in Nurdağı il­çesinde 20 milyon dolarlık yatı­rımla 25 MW’lık arazi GES yatı­rımı projemiz devam ediyor” di­ye konuştu.

“Türkiye’nin tek Fas kuskusu üreticisiyiz”

Mutlu Makarna’nın Türki­ye’de tek Fas kuskusu üreticisi olduğu söyleyen Aykut Göymen, şunları kaydetti: “Fas kusku­sunda günlük 40 tonluk kapasi­temiz var. Hâlihazırda kuskus, irmik, makarna üretimimiz var. Son olarak unu portföyümü­ze kattık. 2020 yılında iç piya­sada yaklaşık yüzde 2 olan pa­zar payımızı yüzde 10’a çıkar­dık. Şu anda da iç pazarda pazar payı hedefimizi yüzde 20 olarak belirledik.110’un üzerinde ül­keye ihracat yapıyoruz. Her ge­çen yıl ülke sayımızı da artırıyo­ruz. 2022 yılında 295 milyon do­larlık ihracat yaptık. 2023 yılını 300 milyon dolarlık ihracat ile kapatmayı planlıyoruz.”