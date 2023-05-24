Nakit avans çekme tüyoları

İhtiyaç kredilerinde faiz oranları yükseldikçe nakit ihtiyacı olanlar taksitli nakit avansa yöneldi. Kredi kartı üzerinden çekilen nakit avansa kısıtlama getiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gelen eleştiriler üzerine hızla geri adım atarak kısıtlamayı kaldırdı. Her bankaya göre farklılık gösteren nakit avans limiti ve vade sayısını, 14 Mayıs’taki seçimden önce nakit avans olarak kullandırılabilen birçok banka tutarları azaltmaya ve vadeleri kısaltmaya başlamıştı. Nakit avansa talep artıyor mu? Taksitli nakit avans ile ihtiyaç kredisi çekmenin arasında ne gibi farklar var? Hangisi daha avantajlı? Karşılaştırma sitesi encazip.com son günlerde gündemden düşmeyen taksitli nakit avans ile ilgili merak edilenleri araştırdı.

Nakit avans faiz oranı yüzde 1.36’u geçemez

Nakit avans faizi bankalar tarafından üç ayda bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen akdi faiz oranını geçmeyecek şekilde belirleniyor. Dönemsel yapılan kampanyalarda sıfır faize kadar nakit avans veren bankalar da olabilirken nakit avans faizi, TCMB tarafından belirlenen tavan oranı geçemiyor. TCMB kararına göre mevcutta aylık yüzde 1.36 faiz oranı ile nakit avans kullanılabiliyor.

Taksitli nakit avans avantajlarının başında onay sürecinin ihtiyaç kredisine göre hızlı olması geliyor. Taksitli nakit avanslar, genellikle kredi kartına tanımlanıyor ve kredi kartının kullanıldığı yerden anında çekilebiliyor. Yani hızlı ve kolay bir başvuru süresi oluyor. Kredi kartı kullandığınızdan dolayı zaten bilgileriniz bankada mevcut olduğu için herhangi bir ek belge veya evrak talep edilmiyor. Kredi kartınızın limiti dahilinde nakit avans kullanabiliyorsunuz. Geri ödeme kolaylığı için taksit seçenekleri de mevcut oluyor. Vade seçenekleri ise her bankaya göre farklılık gösteriyor.

Taksitli nakit avansa olan talepte artış yaşandı

İhtiyaç kredisi aylık faizlerinin aylık ortalama yüzde 1,89’dan başlıyor olması tüketicilerin aylık faiz oranı yüzde 1,36’yı geçemeyen nakit avansa yönlenmesine neden oldu. Aslında kredi pazarındaki bir açık gibi algılanan bu durumdan haberdar olan tüketiciler, düşük faizli olan taksitli nakit avansa yöneldi. Bu durumun bankaların faiz maliyet dengesine aykırı olması nedeniyle kısa sürede müdahale gelerek bankaların taksitli nakit avans limitlerine düzenleme getirildi.

İhtiyaç kredisi, kredi kartının limitini etkilemiyor

İhtiyaç kredisi avantajlarında daha belirgin ve tüketicinin daha kolay takip edebileceği bir ödeme planı olması bir avantaj olarak görülüyor. İhtiyaç kredileri, genellikle sabit faiz oranlarına sahip. Bu nedenle geri ödeme süresi boyunca ödenecek toplam faiz tutarı, kredi kullanımından önce tüketicilere net bir şekilde aktarılıyor. Belirli bir geri ödeme planına bağlı olduğu için ödemeler bu plana göre düzenleniyor. Bu durum bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. İhtiyaç kredisinin kredi kartının limitini etkilememesi ve kredi kartının diğer harcamalarda kullanılmasına olanak sağlaması da bir avantaj olarak görülüyor. Nakit avansta da geri ödeme planı ve diğer koşullar ihtiyaç kredisine paralel olsa da tüketici algısı açısından ihtiyaç kredisi, daha kolay takip edilen bir kredi türü olarak öne çıkıyor

Borç döngüsüne girilebilir ve daha uzun süre borçlu kalınabilir

Taksitli nakit avans dezavantajları da mevcut. Bunlardan bir tanesi yüksek faiz oranları. Taksitli nakit avanslar, genellikle kredi kartı faiz oranlarına yakın veya daha yüksek faiz oranları ile geliyor. Uzun vadeli kullanımda toplamda yüksek faiz ödenmesine neden olabiliyor. Taksitli nakit avans kullanımı, kredi kartı limitini azaltabiliyor ve ek harcama yapılmasını kısıtlayabiliyor. Taksitli nakit avans kullanımında minimum ödemeler yapılarak taksitli nakit avans geri ödeme seçeneği seçilirse borç döngüsüne girilebilir ve daha uzun süre borçlu kalınabilir. Bu da borcu kapatmada güçlük yaratabilir.

İhtiyaç kredileri taksitli nakit avanslara kıyasla daha uzun bir onay sürecine sahip

İhtiyaç kredileri kullanımının dezavantajlarına bakacak olursak, ihtiyaç kredileri taksitli nakit avanslara kıyasla daha uzun bir onay sürecine sahip oluyor. Genellikle kredi başvurularının değerlendirilmesi zaman alabiliyor ve bankalar ihtiyaç kredisi başvurularında maaş bordrosu, gelir belgesi, kefil gibi ek belgeler talep edebiliyor. Bu da başvuru sürecini daha karmaşık hale getirebiliyor.

İhtiyaç kredisi kullanmak kredi notuna etki edebiliyor. Kredi ödemelerinin düzenli olarak ve zamanında yapılmaması kredi notunu olumsuz yansıyor. Ayrıca ihtiyaç kredileri, genellikle belirli bir geri ödeme planına tabidir ve geri ödeme tutarları ve vadesi başlangıçta belirlenir. Bu, esneklik açısından da taksitli nakit avanslara kıyasla sınırlayıcı olabiliyor.

Taksitli nakit avans nasıl çekilir

Taksitli nakit avans sadece kredi kartları üzerinden çekilebilir. Tüketiciler bankaların ATM’lerinden veya internet bankacılığı kanallarından sahip oldukları kredi kartları üzerinden taksitli nakit avans çekebiliyor. Taksitli nakit avansın toplam maliyetini öğrenmek için kredi karşılaştırma sitelerinin ya da bankaların taksitli nakit avans hesaplama modülleri kullanılmalıdır. Böylece tüketiciler, ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi daha bilinçli olarak taksitli nakit avans kullanabilir.

Tüketiciler ucuz kredi için ne yapmalı?

Daha ucuz kredi kullanmak isteyen tüketiciler için bazı önerilerde bulunan encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, ucuz kredi kullanmak için bazı püf noktalarını aktardı: “Daha önce müşterisi olunmamış bankalardan kredi alan tüketiciler, yeni müşteriler için uygulanan düşük faiz ve hatta bazen sıfır faizli kredi kullanabiliyor.

Tüketicilerin toplam kredi ihtiyacını birkaç bankaya bölerek müşterisi olmadığı bankalardan kredi alması, müşteri olduğu bankalardan da aldıkları kredi tutarını düşük tutarak paçalda çok daha düşük maliyetli kredi kullanma şansına sahip oluyor. Kredi ihtiyacı olan tüketicilerin karşılaştırma sitelerini kullanarak bankaların yeni müşteri kampanyalarını ve düşük tutarlar için uyguladıkları faiz oranlarını takip ederek parçalı kredi kullanmaları şu an için en cazip seçenek olarak tüketicilerin önünde duruyor.”