Naturelgaz yılın 3.çeyreğinde satış hacmini yüzde 67 artırdı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Global Yatırım Holding A.Ş. iştiraki Naturelgaz, 2023 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Dökme, Şehir gazı ve Oto CNG iş kollarında faaliyet gösteren Şirketin 2023 üçüncü çeyreğidaki müşteri portföyüne Şehir gazı satışları öncülük etti. Geçen yılın aynı döneminde şehir gazı ile hizmet verilen ilçe ve belde sayısı 84 iken 2023 üçüncü çeyrekte 119 adete ulaştı. Şehir Gazı iş kolunda, boru hattı şebekesine bağlı olmayan ilçe ve beldelerin doğal gaz ihtiyacını karşılamak amacıyla, doğal gaz dağıtım şirketlerine taşımalı yöntem ile doğal gaz satışı yapan Naturelgaz’ın bu işkolundaki satış hacmi, 2023 yılının üçüncü çeyreği itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 67 artışla 74,1 milyon Sm3 seviyesine yükseldi.

Brüt kârı yüzde 35 azaldı

2023 yılının ilk üç çeyreğinde enflasyonist piyasa koşulları nedeniyle başta lojistik ve elektrik olmak üzere maliyet kalemleri ve faaliyet giderlerindeki artışlara bağlı olarak Naturelgaz’ın brüt kârı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 oranında azalışla 425,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Diğer taraftan yatırımların amortisman giderlerindeki artış da karlılığı sınırladı.2023 yılı üçüncü çeyreği itibariyle Naturelgaz'ın vergi öncesi kar rakamı ise 284,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yılın ilk üç çeyreğinde 230 milyona yakın harcama

2023 yılının Şirket’in yatırım yılı olduğunun altını çizen Turan, bu yıl hem kapasite artırıcı hem de maliyet azaltıcı yatırımlara odaklandıklarını ve bu yatırımlar için yılın ilk üç çeyreğinde yaklaşık 230 milyon TL harcama yaptıklarını söyledi. Yılın son çeyreğinde daha iyi bir finansal performans beklediklerini belirten Turan “Sektörümüz gereği maliyetler doğrudan şirkete yansırken, bu maliyetleri bir süre müşteriye yansıtmadan, üstlenmek zorunda kalıyoruz. Endüstriyel CNG tesisi açılışları, Çekici alımları ve GES yatırımları ile lojistik ve elektrik giderlerimizi azaltmayı planlıyoruz. Diğer taraftan, basınç düşürme ekipmanlarının üretim tesisi yatırımı ile de müşteri sahalarında kullanılan ekipmanların verimliliğinin arttırılmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.