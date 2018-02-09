Nef, bu yıl 6 yeni projeye başlıyor

09 Şubat 2018

Gayrimenkul şirketi Nef, 2017’yi bin 950 adetlik rekor konut satışı ve 1.5 milyar liralık ciro ile kapattı. Bu rakamlara göre üst üste dördüncü kez gayrimenkul sektörü lideri olan Nef’in İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, 2018’de de değeri 3,4 milyar TL’yi bulacak altı yeni projeye başlayacakları açıkladı.

2017 başında 14 olan aktif şantiye sayısını, teslimler sonrası 1 adete düşürdüklerini hatırlatan Timur, geliştirmeye başlanan yeni projelerle birlikte şu an şantiye sayısının 7 olduğu bilgisini aktardı.

2016 ve 2017 yılında toplam 3 bin 850 adet konut ünitesinin teslimini gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Timur, “Son 2 yıldır Türkiye’de en fazla konut teslimi yapan özel şirketiz. Nef Merter projesinde bin 400, Nef Ataköy’de bin 300, Nef Points’te 800 ve Nef Kağıthane’de ise 350 ünitenin teslimini gerçekleştirdik. İş GYO ile ortak yürüttüğümüz 2 bin 700 konutluk İnistanbul projemizde de teslimler geçtiğimiz aralık ayında başladı” şeklinde konuştu.

Bu yıl başlayacakları yeni projelerden birinin de Nef Kandilli projesi olduğunu belirten Erden Timur, “Kandilli’de Boğaz manzaralı 70 dönüm arsa üzerinde Emre Arolat’ın tasarladığı 406 konutluk bir projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Sadece bu projeden hedeflenen ciro 1.5 milyar lira” diye konuştu.

FIBA işbirliğinde yürütülen Nef’in Çekmeköy projelerinden üçüncüsü olan Nef Koruköy’ü de yoğun talep üzerine planlanandan 1.5 yıl önce; yani 2018’de satışa çıkaracakları bilgisini veren Erden Timur, bu projenin büyüklüğünün ise 600 milyon TL olacağını söyledi.

Yine Anadolu Yakası’nda devreye alacakları Nef Beylerbeyi ve Nef Nakkaştepe’nin de Boğaz manzaralı iki butik proje olacağını belirten Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, bu iki projenin toplam büyüklüğünün de 250 milyon TL civarında olduğunu belirtti.

42 müstakil villalık proje

Nef Yalıkavak’ın ardından ikinci Bodrum projesini ise bu sene içerisinde Bodrum’un en değerli bölgesi olan Cennetkoyu bölgesinde devreye alacaklarını kaydeden Timur, “44 dönümlük denize sıfır arazi üzerine her biri oturduğu topografyaya özel olarak tasarlanmış 42 müstakil villa bulunacak. Arsa üzerinde yer alan 102 çam ağacının hiçbirine dokunulmadan proje inşaatı tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

Yine Tuzla/Bayramoğlu bölgesinde denize sıfır toplam 300 dönümlük arsa üzerinde mimari konsepti ile dünya birincilik ödülünü alan Nef Bayramoğlu’nu da bu yıl satışa çıkaracaklarını anlatan Erden Timur, “Bu bölgede toplam 7 ayrı proje gerçekleştirmeyi planlıyoruz, ilk projemiz 500 milyon TL proje değerine sahip olacak” diye konuştu.

Erden Timur, İstanbul’un Bebek semtindeki 68 dönüm arsa üzerinde yer alan Nef Bebeköy’de ise uzun dönem rezidans kiralamalarına da bu yıl başlayacaklarını bilgisini paylaştı.

EBRD ile ilk işimiz Sütlüce'de olacak

Geçtiğimiz yıl 120 milyon dolar sermaye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile birlikte kurdukları şirkete de değinen Timur, “EBRD ile geçen sene Londra’da imzaladığımız ortaklık ilk meyvesini vermek üzere. EBRD ile birlikte Nef Sütlüce’de ikinci Novu projemizi 600 yatak kapasitesiyle 2019 yılında açacağız” dedi.

Ortaklık çerçevesinde yüzde 60 konut, yüzde 40 öğrenci rezidansı yapacaklarını kaydeden Timur, “Mesela biz Merter’de ilk öğrenci rezidansını önceki sene devreye aldık. Yüzde 98 doluluğu var. 17 tane üniversiteden öğrenci kalıyor. Fiyatı aylık ortalama bin 400 lira. Bu işte çok iddialıyız” şeklinde konuştu. EBRD ile yurt dışında da projeler yapacaklarını sözlerine ekleyen Timur, EBRD’nin özellikle Doğu Avrupa’ya büyük önem verdiğini söyledi.