Negmar'dan Batı Afrika’da 35 milyon dolarlık yatırım

Birol BOZKURT

2022 yılında 40 şirketin halka arz olduğu Borsa İstanbul 2023 yılına da hızlı girdi. Bu yıl 16 şirket halka arz olurken 56 şirket ise halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptı.

Bu şirketlerden birisi de Negmar Narlı Feribot oldu. SPK tarafından incelemelerin devam ettiğini söyleyen Negmar Narlı Feribot Genel Müdürü Kemal Gündüz, Halka arzdan elde edecekleri gelirle Batı Afrika Ülkesi Gambiya’da Eskihisar-Tavşanlı hattına benzer bir hat için taşımacılık yatırımı yapmayı planladıklarını söyledi.

Batı Afrika ülkelerinde büyüyeceğiz

Eskihisar Tavşanlı hattımızda 10 yılda elde ettiğimiz deneyimi farklı bölgelere taşımak için halka açılmayı amaçladıklarını söyleyen Kemal Gündüz, “Şirket olarak 4 feribot ve 135 kişilik uzman çalışan kadromuz ile Gebze-Eskihisar ve Yalova-Tavşanlı arasında 10 yıldır hizmet veriyoruz.

2022 yılı verilerine göre tüm Türkiye'de düzenli seferlerle denizyolu üzerinden taşınan araç sayısı 11 milyon olurken bunun 5.7 milyonunun İstanbul'da taşındığı görünüyor.

Bu 5.7 milyonun ise 3.9 milyonu ise Eskihisar'dan geçiş yaptı ve Negmar Narlı Feribot olarak biz de bu bölgede bu sayıdan 1,03 milyon adet araç geçişi ile 178 milyon TL ciro elde ettik.

Geçtiğimiz yıla göre araç sayısın da %5 artış ve gelir bazında %34 büyüme ile yılı kapatmış olduk” dedi. Halka arz süreci için SPK incelemesinin devam ettiği bilgisini paylaşan Gündüz, İzmit körfezinde elde ettikleri 10 yıllık deneyimlerini yurt dışına taşıyacaklarını söyledi.

Gündüz, “Halka arzdan gelecek kaynak ile yurt dışında Batı Afrika ülkelerinde büyümeyi hedefliyoruz. Feribot taşımacılığında 5 milin altında olan hatları kısa hat olarak tanımlıyoruz ve biz de Afrika’daki kısa hatlarla ilgileniyoruz.

Gambiya, Sierra Leone ve Kenya da Eskihisar-Tavşanlı hattımıza benzer geçişler bulunuyor. Bu yıl Gambiya da benzer bir yatırıma gireceğiz. Gambiya’da Atlas okyanusuna dökülen ve ülkenin 200 mil kadar içine uzanan Banjul nehri bu anlamda iyi bir fırsat oluşturmaktadır. 2.8 mil genişliğinde olan nehir ülkenin başkenti Banjul’un tam ortasından geçiyor.

Mevcutta devlet tarafından yönetilen bir feribot işletmesi ile geçişler yapılsa da bakımsızlık ve iskele uyumsuzlukları sebebiyle günlük çok az sefer düzenleniyor. Araç bekleme süreleri ise 4-5 saati buluyor. Bu açıdan bakıldığında yeni ve hızlı bir feribot hattı için büyük bir potansiyel barındırıyor” diye konuştu.

Gambiya’daki feribot hattını 2024 sonunda açacağız

Banjul-Barra arasında devreye alnacak hat için yeni bir liman ve iskele kuracaklarına dikkat çeken Negmar Narlı Feribot Genel Müdürü Kemal Gündüz bu arazileri 99 yıllığına kiraladıklarını ve işletme hakkını da 10 yıllığına aldıklarını söyledi ve şöyle devam etti; “Feribot seferleri yaklaşık 20 dakika sürecek ve bölgeye nehir geçişinde sağlanan kolaylıkla ticari bir değer katmasını bekliyoruz. Şimdiden 2 gemiyi aldık. Gemilerle beraber yaklaşık 35 milyon dolarlık bir yatırım öngörülmektedir.

Bu yatırımda kullanılacak iskele, rampa, bilgi işlem altyapısı gibi malzeme ve hizmetlerin tamamını Türkiye’den ihraç ederek ülkemiz ihracatına da katkı vermeyi planlıyoruz. 2024 yılının sonuna kadar hattımızı açmayı hedefliyoruz. Gambia’da liman yatırımımız ile birlikte marina tipi AVM ihtiyacının olduğunu da görmekteyiz. İkinci fazda böyle bir yatırım gerçekleştirmek de gelecek planlarımızda yer alıyor.”