Nespresso, Türkiye’de büyüyecek 2024’te 5 butik daha açacak

Mehtap HALICI

Premium kahve kapsülü alanında faaliyetlerini sürdüren İsviçreli Nespresso, Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Toplamda 83 ülkede faaliyet gösteren ve 14 binden fazla çalışanı bulunan markanın 4 yıl önce Türkiye pazarına girdiğini belirten Nespresso Genel Müdürü Adil Khammar, hizmet ağını genişletmek istediklerini söyledi. Khammar, “Şu anda Türkiye’de hali hazırda ev içi ürünlerde 13 butiğimiz var. 2024 yılının sonuna kadar da ev içi ürünlerde 5 butik daha açacağız” dedi.

Nespresso Professional Türkiye, otel ve iş yerlerine yönelik tasarlanan kahve çözümlerini tanıtma odaklı Nespresso Professional Showroom’un açılışını Antalya’da gerçekleştirdi. Açılış sonrasında basınla bir araya gelen Khammar, butiklerin tamamını kendilerinin opera ederek işlettiğini ifade etti.

Khammar, “Önceliğimiz Türkiye’deki bilinirliğimizi artırarak hizmet ağımızı birçok şehre taşımak” diye konuştu. Adil Khammar, ev dışı tüketimde alanında da hizmet verdiklerini ve bu alanda ilk mağazayı Antalya’da açtıklarını söyledi. Khammar, sözlerine şöyle devam etti: “Ev dışı tüketimi sadece Antalya ile sınırlı tutacağız, şimdilik burası kendine özgü kalacak. Burayı Akdeniz Bölgesi’nin hubı olarak kullanacağız. Çünkü buranın bu alanda potansiyeli çok yüksek.” Yeni nesil gençler için de dijital butik uygulamalarının olduğunu belirten Adil Khammar, buradaki amaçlarının daha farklı kitlelere ulaşmak olduğunu söyledi.