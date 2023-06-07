Nestlé, atıksız üretim ve tüketimi hedefliyor

Bugüne kadar fıstık üretimindeki verimliği 2,5 katına ulaştıran şirket, 210 bin çiftçiye kazandırırken, bu sayıyı çok daha üst seviyelere ulaştırmayı hedefliyor. Ürünlerinin satın alımından sonraki süreçte de gezegene duyduğu sorumlulukları için çalışan şirket, bu doğrultuda küresel çapta sürdürülebilir, saygılı ve güvenli ambalajlama çözümleri geliştirmeyi önceliklendirirken ambalaj dönüşümünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'de ürün ambalajlarının yüzde 91.6'sı bu şekilde tasarlayan şirket, aynı zamanda bir litrelik Nestlé Pure Life ve Erikli ambalajlarının yüzde 50’sini geri dönüştürülmüş şişeden üreterek tüketiciye Nestlé Waters iş birimi ile sunuyor ve son 5 yılda yüzde 40 ambalaj azaltımı yoluyla 200 bin adet ağaca eşdeğer sera gazı salımı azaltımı sağladı. Ayrıca 2019’dan bu yana yürütülen “Artan Gıda Geleceğimizdir” projesiyle son tüketim tarihi yaklaşan ürünlerinin biyogaz ve hayvan yemine dönüştürüyor.

Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için gezegeni paylaştığımız herkese, varlığını sürdüren her şirkete büyük sorumluluk düştüğünü belirten Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, “Doğa kendi döngüsünü kesintisiz sürdürürken hiç zaman kaybetmeden üzerindeki baskının azaltılması ve gezegeni iyileştirecek aksiyonlar alarak çözüm yolunda önemli adımlar atılması hayati önem taşıyor.

Bugünün ve geleceğin dünyasına karşı duyduğumuz saygı ve sorumlulukla Nestlé’de, gıdanın geleceğinde önemli bir risk oluşturan iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 'Net Sıfır' yol haritasını rehber alıyoruz. Biliyoruz ki şimdiyi olduğu kadar yarını da gözeten her adım, geleceğin mirasına katkı sağlıyor. Bu mirasın yarınlara taşınabilmesi için sadece gezegenimizi iyileştirecek ve etkimizi azaltacak değil, gezegenden aldıklarımızı geri verecek yeni yollar ile sürdürülebilirliğin ötesine uzanan faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.