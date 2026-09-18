Net Global Endüstriyel borsada işleme başladı

Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde gerçekleştirilen halka arzın talep toplama iş­lemleri 9-11 Eylül'de tamam­landı. Halka arz kapsamında 87 milyon 500 bin lira nomi­nal değerli pay, 25,52 lira sabit fiyatla satışa sunulurken, hal­ka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 233 milyon lira olarak gerçekleşti. Toplam büyüklü­ğünün 2,84 katı talep alınan halka arzda 650 binden fazla yatırımcıya pay dağıtıldı.

Yurt içi bireysel yatırımcılardan bu gruba ayrılan payların 2,19 ka­tı, yurt içi kurumsal yatırımcı­lardan ise 4,04 katı talep gel­di. Halka arz edilen payların 62 milyon 500 bin liralık bölümü sermaye artırımı, 25 milyon liralık bölümü ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunuldu. Dağıtıma esas tahsisatın yüz­de 40'ı yurt içi bireysel, yüzde 35'i yurt içi kurumsal ve yüz­de 25'i yurt dışı kurumsal ya­tırımcılara ayrıldı. Şirket pay­ları, Borsa İstanbul Yıldız Pa­zar'da işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Mü­dür Yardımcısı Atila Türeli, tö­rende yaptığı konuşmada, Net Global Endüstriyel Yatırım­lar'ın yaklaşık 2,2 milyar lira­lık halka arzını tamamlayarak sermaye piyasalarına adım at­tığını söyledi. Net Global Yö­netim Kurulu Başkan Veki­li Sami Aydın da "Net Global, Sivas'tan halka arz edilen ilk şirket oldu. Sivas'ta doğmuş, üretmiş ve büyümüş bir şirket olarak, bunun gururunu yaşı­yoruz" diye konuştu.