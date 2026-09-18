Net Global Endüstriyel borsada işleme başladı
Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, Net Global Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Aydın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Sami Aydın ve Ünal Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Berk Kuter ile Tacirler Yatırım Genel Müdürü Onur Kavgacı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde gerçekleştirilen halka arzın talep toplama işlemleri 9-11 Eylül'de tamamlandı. Halka arz kapsamında 87 milyon 500 bin lira nominal değerli pay, 25,52 lira sabit fiyatla satışa sunulurken, halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 233 milyon lira olarak gerçekleşti. Toplam büyüklüğünün 2,84 katı talep alınan halka arzda 650 binden fazla yatırımcıya pay dağıtıldı.
Yurt içi bireysel yatırımcılardan bu gruba ayrılan payların 2,19 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 4,04 katı talep geldi. Halka arz edilen payların 62 milyon 500 bin liralık bölümü sermaye artırımı, 25 milyon liralık bölümü ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunuldu. Dağıtıma esas tahsisatın yüzde 40'ı yurt içi bireysel, yüzde 35'i yurt içi kurumsal ve yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, törende yaptığı konuşmada, Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın yaklaşık 2,2 milyar liralık halka arzını tamamlayarak sermaye piyasalarına adım attığını söyledi. Net Global Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sami Aydın da "Net Global, Sivas'tan halka arz edilen ilk şirket oldu. Sivas'ta doğmuş, üretmiş ve büyümüş bir şirket olarak, bunun gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.