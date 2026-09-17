Türk Telekom'dan COP31'e "Yarına Sözümüz Var" mesajı

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Türk Telekom, BM İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde sürdürülebilirlik yaklaşımının ana söylemi olan "Yarına Sözümüz Var" mesajını Genel Müdürlük binasına yansıttı. Ankara Aydınlıkevler'deki Genel Müdürlük binası, Türk Telekom'un COP31 kapsamındaki sponsorluk ve teknoloji rolüne dikkati çekecek şekilde özel olarak aydınlatıldı.

Türk Telekom organizasyonun dijital altyapısını üstlenecek

Öte yandan COP31'in en üst sponsorluk kategorisi olan "Master Partner" olarak organizasyonda yer alan Türk Telekom, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek konferansta "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Destekçisi" olarak organizasyonun dijital altyapısını uçtan uca üstlenecek.