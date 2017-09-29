Netaş'tan 5 start-up, 5 devrimci tekno-fikir

29 Eylül 2017

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Netaş ve dünyanın sayılı teknoloji fonlarından Wesley Clover işbirliğiyle kurulan Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu (NWCTF), Türkiye’den dünyaya açılacak teknolojilere imza atacak bir ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Fonun desteklediği 5 girişim şimdi Türkiye’den dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Netaş CEO'su Müjdat Altay, geçtiğimiz günlerde 10 milyon dolara ulaşan fonun desteklediği 5 genç girişimciyi basınla bir araya getirdi. Toplantıda 5 genç, etkileyici fikirlerini ve girişimleriyle pazarın ihtiyaçlarını karşılayarak nasıl bir büyüme evresine girdiklerini anlattı. Netaş'ın fonu gelişmekte olan ülkelerdeki ‘erken evre teknoloji girişim fonları’na bir örnek olarak gösteriliyor. Burada fark, fikrin değil, kişinin desteklenmesi. Destek de sadece finansla sınırlı kalmıyor, gençler CEO'larla bir araya gelip iş fikirlerinin pazarın ihtiyaçlarına ne kadar uygun olduğunu sorabiliyor, doğru yönetim metotları ve inovatif iş modellerini öğrenerek hızlı ticarileşmeye ve rekabette farklılaşmaya odaklanıyor.

Cep'ten anket yapan 4 bin TL kazanabiliyor

Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu'nun desteklediği Twentify, şirketlerin müşterilerden doğrudan bilgi almasını sağlayan bir mobil uygulama. Malum hız dönemi ve şirketler artık anket sonuçlarını beklemek istemiyor. Uygulama 350 bin üyesinden gerekli bilgileri saatler içinde toplayabiliyor.

Ayda 40 bin üyelerinin Bounty sayesinde anket yapıp para kazandığını anlatan kurucu İlker İnanç, "Fonun bize kattığı en önemli şey, fikrimizi olgunlaştırma sürecinde şirketlerin ihtiyaçlarını birebir şirket yöneticilerinden öğrenebilmemizi sağlamalarıydı. Modelimizi böyle oturttuk. Bugün anket yapan bir üyemiz ayda 4 bin TL'ye kadar bir gelir elde edebiliyor" dedi. İnanç, okulu bitirir bitirmez kendi girişimlerini başlatmak için çalıştıklarını, birkaç yıl sonra ise fondan haberdar olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu 2 arkadaşı ile Twentify'ı kurduklarını anlattı. İnanç, Toronto'da da bir ofislerinin bulunduğunu, nihai amaçlarının ise ABD'de büyümek olduğunu söyledi.

Fon'un desteklediği şirketlerden Pisano, şirketlerin müşterilerine ve müşterilerin de şirkete anında ulaşabilecekleri, ihtiyaç halinde iletişim kurabilecekleri web tabanlı bir müşteri etkileşim platformu tasarladı. Müşteri iletişiminde sosyal medya kullanımının artması, müşteri sorunlarının ‘yerinde’ çözülmesine olanak tanıması nedeniyle platformun yarattığı faydayı daha belirgin hale getiriyor. Girişimci Özkan Demir, "Geleneksel 'bizden memnun kaldınız mı' kâğıt anketlerine kıyasla Pisano, 200 kata kadar daha fazla geri bildirim toplayabiliyor" dedi.

E-ticaretin geleceği abonelikte büyüyor

Fonun desteği ile serpilen girişimlerden Startsub, abonelik hizmeti veren bir platform. Evinde reçel üretenlerden iş kurmak isteyenlere, işini geliştirmek isteyen kuaföre kadar pek çok kişiye müşterisine her ay düzenli olarak ulaşabilme imkanı veren bu platform 2016 başında Kuzey Amerika pazarına açıldı. Deniz Kuran, abonelik sisteminin e-ticaretin geleceği olarak tanımlandığını belirterek ABD'de abonelikle ihtiyaçlarını karşılamanın yükselen bir trend olduğunu, Türkiye'de de hızla benimsendiğini anlattı.

Bir diğer teknoloji girişimi Iven'in ise şimdilik 50 müşterisi var. Berk Baydur, şirketinin nesnelerin interneti alanında projeler gerçekleştirdiğini, makinelerin internet üzerinden birbiriyle konuşmasını sağlayan projelere imza attıklarını söyledi.

Creatorden'in kurucusu Ozan Tabak da markalar ile sosyal medya fenomenleri arasında masa üstü platformu ve mobil uygulama üzerinden bağlantı kurduklarını anlattı. Tabak'a göre bu alan hızla gelişecek ve "Üzerindekini çok beğendim, nereden aldın"ın internete daha da çok taşınması ile milyon değil binlerle ifade edilen sayıda takipçisi olanlar dahi gelecekte markaların tanıtımında kullanılabilecek.

Fon alma süreci nasıl işliyor?

NWCTF, fikirlere değil insana yatırım yapan modeliyle benzerlerinden farklılaşıyor. Fon, seçilen gençleri Türkiye’de Netaş bünyesinde ön eğitimden geçirip, bizzat fonun kurucusu Sir Terry Matthews’un evinde kalacak şekilde Kanada’ya yolcu ediyor. Girişimciler, Kanadalı start-up’ları tanıma sürecini tamamlayıp ardından küresel trendleri de inceleyerek çalışacakları konuyu seçiyor ve yeniliklerle dolu kendi dünyalarına yelken açıyor.