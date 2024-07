New York Borsa Binası'nda Türkiye ve Turkcell bayrakları dalgalandı

Takip Et

Şirket Genel Müdürü Ali Taha Koç, buradaki konuşmasında, hisselerinin neredeyse çeyrek asırdır New York Borsası'nda işlem gördüğüne dikkati çekti ve "2000 yılında telekomünikasyon operatörü olarak hem Borsa İstanbul'a hem de New York Borsası'na eş zamanlı kote olduk. Her iki borsaya da aynı anda kote olan ilk ve tek şirketiz" dedi.

Borsa İstanbul'da 7,3 milyar dolar piyasa değerine sahip olduklarını dile getiren Koç, küresel veri ekosisteminin 5 yıl içinde 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını aktardı ve bu noktada Türkiye'nin de yer almak zorunda olduğunu ifade etti.

30 yılda 27 milyar dolar yatırım

Enerji ve sürdürülebilirliğin şirket stratejisinin ana odaklarından biri olduğunu kaydeden Koç, "Sadece yenilenebilir enerji tüketmiyoruz. Turkcell Enerji şirketimizle yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Türkiye'de 2025 sonuna kadar 240 milyon dolar yatırımla 300 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri kurmayı planlıyoruz. 2026 itibarıyla yeşil enerji kaynaklarından kendi ürettiğimiz elektrikle toplam elektrik ihtiyacımızın yüzde 65'ini karşılamayı planlıyoruz. Hedefimiz, 2050'de karbon ayak izi net sıfır şirket olmak" bilgilerini paylaştı. Koç, "30 yılda ülkemiz ve insanımız için 27 milyar dolar yatırım yaptık. Bundan sonra da Türkiye'nin Turkcell'ini ve ülkemizi çok daha ileriye taşıma azmimiz her koşulda devam edecek" ifadelerini kullandı.

Tuttle'dan özel kutlama

New York Borsası Başkan Yardımcısı John Tuttle de şirketin 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı. Tuttle, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı ile Genel Müdür Koç'a 30. yıl sertifikası ile hatıra madalyonu takdim etti. Daha sonra Turkcell yöneticileri, New York Borsası'nın kapanış gongunu çaldı. Öte yandan, Turkcell'in 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Wall Street'teki New York Borsası binasına Türk bayrağı ve şirketin bayrağı çekildi.