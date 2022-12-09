NG Kütahya Seramik, Orta Doğu’nun en büyük yapı fuarında

Dubai’nin en büyük yapı fuarı olan Dubai Big 5 Fuarı, 5-8 Aralık tarihlerinde dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini buluşturuyor. Tasarımda sınır tanımayan yaklaşımıyla dünyanın pek çok ülkesine ürünlerini ihraç eden NG Kütahya Seramik; farklı doku, renk ve boyutlara sahip 2023 koleksiyonu ile yeni yılın trendlerini ziyaretçilerin beğenisine sunarak, katılımcılardan tam not aldı. DDG teknolojisiyle tasarladığı 3DF’in yanı sıra Stardust Effect, Soft ve Metronorm koleksiyonlarıyla işlevselliği, zamansız güzelliği ve teknolojiyi buluşturan inovatif yaklaşımını fuarda gözler önüne serdi. NG Kütahya Seramik 2023 koleksiyonu, tasarım ve teknolojisiyle de fuarda fark yaratıyor. Endüstri 4.0 fabrikasında DDG teknolojisini kullanarak, tüm zamanların en yenilikçi koleksiyonu 3DF ile mekanlara bambaşka bir boyut kazandırıyor. Modern ve klasik mermer dokularından ilham alan koleksiyon, özel teknolojisi ile 3D görünümüne olağanüstü bir derinlik katıyor ve geleneksel yöntemler ile elde edilemeyecek etkileri mekânlarda yaşatıyor. Bu özel teknoloji ile seramik yüzeylerin kurallarını yeniden yazan NG Kütahya Seramik, 3D yüzey dekorasyonu ile dokusal efektleri fazlasıyla hissettiriyor.

İnovatif koleksiyonuyla yaşam alanlarında hem mat hem de parlak görünümler sunuyor. 3DF koleksiyonunun başyapıtları; Ares, Damasen, Lord, Luserna, Darka, Traverten, Artos, Beton, Liberty, Nuvola, Atrium, Aston ve Moonstone günümüz mimari dünyasını sofistike ve zengin yüzey seçenekleriyle tanıştırıyor. Stardust Effect koleksiyonu ilhamını yıldızlı gecelerin ışıltısından alıyor. Cesur renk tonlarının hâkim olduğu Tosca, Osso ve Delmar koleksiyonun göz alıcı serileri arasında yer alıyor. Teknoloji ve estetiğin bir araya geldiği koleksiyon, benzersiz ışıltısı ile kullanıcılarına çok özel bir deneyim yaşatıyor. Mermer yüzeyindeki kristal etkisi, eşsiz renk geçişleri, derinlik hissi yaratan görünümü ile Stardust Effect yaşam alanlarının değerini ve ışıltısını yükseltiyor.