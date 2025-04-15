Nissan’a bir darbe de ABD’den! Üretim durdurulacak, işçiler az çalışacak: Rogue üretimi 13 bin azalıyor

Japon otomotiv devi Nissan, ABD’nin ithal araçlara uyguladığı yeni gümrük tarifelerine yanıt olarak, şirketin ABD'de en çok satan modellerinden biri olan Rogue SUV’nin Japonya’daki üretimini geçici olarak azaltma kararı aldı. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, bu plan henüz resmi olarak açıklanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ve yüzde 25 oranında uygulanan yeni gümrük vergisi, küresel otomotiv tedarik zincirinde önemli değişikliklere yol açtı. Bu süreçte Japonya’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan’ın, söz konusu tarifelerden rakiplerine göre daha fazla etkilendiği belirtiliyor. Şirketin geçen yıl ABD'de sattığı araçların önemli bir kısmı Japonya ve Meksika'da üretilmişti.

Rogue üretimi yaklaşık 13 bin adet azaltılacak

Şirketin Kyushu’daki ana üretim tesisinde, Mayıs-Temmuz aylarını kapsayan üç aylık dönemde Rogue üretiminin yaklaşık 13 bin adet azaltılması planlanıyor. Bu miktar, yılın ilk çeyreğinde ABD'de satılan Rogue araçlarının yaklaşık beşte birine karşılık geliyor. Aynı kaynak, üretim planındaki bu değişikliğe rağmen iki vardiya sisteminin devam edeceğini, ancak bazı günlerde üretimin durdurulacağını ve çalışanların daha az saat çalışacağını aktardı.

Nissan'dan yapılan açıklamada ise, “Üretim süreçlerimizi ve tedarik zincirimizi gözden geçiriyoruz. Verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından en uygun yaklaşımları dikkatle değerlendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ABD'de üretilmeye devam ediyor

ABD pazarında Nissan için önemli bir model olan Rogue, geçen yıl ülkede yaklaşık 246 bin adet satılarak şirketin toplam satışlarının dörtte birinden fazlasını oluşturdu. Şirket, Rogue modelini Japonya dışında Tennessee eyaletindeki Smyrna fabrikasında da üretiyor.

Nissan, daha önce duyurduğu tek vardiyaya düşürme planından vazgeçerek Smyrna’daki Rogue üretimini iki vardiyada sürdürmeye karar vermişti.

Nissan’da yönetim değişikliği ve zorlu süreç

Nissan CEO’su Makoto Uchida, görevinden ayrıldığını açıklarken, 1 Nisan itibarıyla şirketin baş planlama yöneticisi olan Ivan Espinosa yeni CEO olarak göreve başlamıştı. Bu kararın, Japon otomotiv üreticisi Honda ile yürütülen birleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından alındığı öğrenildi. Kar marjındaki ciddi gerileme ve yönetim krizleriyle mücadele eden Nissan’ın, Honda ile stratejik ortaklık kuramaması şirket içerisinde önemli bir kırılma noktası yaratmıştı

Japonya’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan, Honda ile potansiyel birleşme kapsamında özellikle üretim ve teknolojik yatırımları paylaşmayı hedefliyordu. Ancak görüşmelerin başarısız olması, Uchida’nın istifasını gündeme getirdi. Honda’nın, Nissan’ın yeniden yapılanmaya gitmesi ve hatta tamamen satın alınması yönündeki önerisi ise Nissan yönetimi tarafından kabul edilmedi.

Nissan, 2024'ün ilk yarısında net gelirinde yüzde 94 oranında düşüş yaşarken, 9 bin çalışanın işten çıkarılması ve üretim kapasitesinin yüzde 20 oranında azaltılması gibi sert önlemleri devreye almıştı. Buna karşın, şu ana dek herhangi bir fabrika kapatma kararı alınmadı.

Şirket, ayrıca son yıllarda yaşadığı yönetim sorunları ve ürün gamındaki yaşlanma nedeniyle, rekabette zemin kaybetti. 2018’de eski CEO Carlos Ghosn’un finansal usulsüzlük suçlamalarıyla görevden ayrılmasından bu yana toparlanmakta zorlanan Nissan, hem iç pazarda hem de küresel ölçekte güven tazeleme çabasında.