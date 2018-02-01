Nlogo İstanbulun dükkanları açık artırmayla satılacak

01 Şubat 2018

Özyurtlar Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Esenyurt'ta hayata geçirilen "Nlogo İstanbul" projesinin dükkanları açık artırma yoluyla satışa çıkıyor.

Proje, 7 blokta 2 bin 679 daireden oluşurken, dükkanların satışı 15 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te Eskidji Müzayedecilik'in Yenibosna'daki merkezinde gerçekleştirilecek. Açık artırmada 419 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak 63 dükkanın büyüklükleri ise 100-433 metrekare arasında değişiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bundan 27 yıl önce misyonumuzu 'mutlu ev sahipleri yaratmak' olarak belirleyerek yola çıktık ve bugüne kadar toplam 1 milyon 500 bin metrekare alana 15 bin konut inşa ederek ve 60 bin kişiyi ev sahibi yaptık. Esenyurt ilçesinin marka değerinin oluşmasına ve bilinirliğine öncülük ettik. Ekonomi için katma değer yaratan yatırımlara odaklandık ve projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak sahiplerine teslim ettik. Şimdi de 'Nlogo İstanbul'un dükkanlarını satışa çıkarıyoruz. Buradaki dükkanlarımızın büyük ilgi göreceğine ve en kısa sürede sahiplerini bulacağına inancımız tamdır. Çünkü pek çok avantajı bir arada bulunduran projemizi 'yılın en karlı yatırımı' olarak sunuyoruz. Kendi işinin sahibi olmak ya da her dönem kazandıracak bir projede yer almak isteyen herkes bu açık artırmada yerini alacaktır."

Verilen bilgiye göre, satış sonrası teslimlerin hemen başlayacağı dükkanlar, açık artırmada peşin ve vadeli seçenekler ile alıcıya sunuluyor. Buna göre, yüzde 50 indirim ile belirlenen muhammen bedeller üzerinden peşin tekliflerin alınmasının yanı sıra vadeli teklifler için de yüzde 20 peşin ödeme ile şirket bünyesinde 48 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Uygulanacak faiz oranı ise her yıl açıklanan enflasyon oranına göre belirlenecek. İnternetten canlı olarak izlenebilecek olan müzayedeye, satın alma için online katılım imkanı da bulunuyor.

Kaynak: AA