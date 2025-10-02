Nordex Group, Sivas'ta 90 MW'lık rüzgar enerjisi projesi kuracak

Nordex Group, Sivas'ın Gürün ilçesinde inşa edilecek R24-Gürün Rüzgar Enerjisi Projesi kapsamında toplam 90 megavat kurulu güce sahip 14 adet "N163/6.X" türbini tedarik edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim AŞ tarafından hayata geçirilen proje, Nordex Group'un Türkiye'deki pazar payını pekiştirecek. ADY Akdeniz Rüzgar, bu siparişle birlikte şirketin Premium Servis paketinden 10 yıl boyunca yararlanacak.

Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Ender Özatay, siparişin önemine dikkat çekerek, "Bu gelişme, Nordex Group'un Türkiye'deki büyümesinin sürdüğünü ve yenilenebilir enerji sektöründeki yeni oyuncuları teknolojimizle destekleme konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. R24-Gürün projesi ayrıca ülkenin enerji dönüşümü yolunda bir başka adımı temsil ediyor" ifadelerini kullan