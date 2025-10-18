Nordex, rüzgâr kanadı mı üretecek?
İzmir’de rüzgâr santrali ka¬nadı üretimini yapan ancak geçtiğimiz ay yaşanan sorun¬lardan dolayı üretimi durduran ve ardından kapanan TPI Kom¬pozit’in yerinde, rüzgâr türbin üretimi yapan Nordex’in kanat üretimine de adım atacağı ifade ediliyor.
Özlem Sarsın-İZMİR
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, TPI’nın üretim yaptığı İzmir Serbest Bölge’de bulunan fabrikanın sahipleri ile görüşmeler yapıldığı ifade edilirken, 18 Kasım’da yapılacak olan YEKA ihalesinin beklendiği de kaydedildi. Sektör temsilcileri TPI’nın geçmişte ürettiği ve YEKA yatırımlarında kullanılan 80 ile 100 metre arasındaki kanatların şu an temin edilemediğini dile getirirken, iş gücü kaybedilmeden yerli kanat üretiminin tekrar başlaması gerektiğini ve zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Nordex Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay da konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, henüz netleşen bir durum olmadığını dile getirdi.
TPI tesisi kapatmıştı
Geçtiğimiz mart ayında sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlayan, ancak sendika ve işçilerle bir anlaşmaya varılmaması sonucu sıkıntılı bir sürece giren TPI, üretim yapılamamasından kaynaklı olarak siparişlerini yerine getirememiş ve mali bir dar boğaza girmişti. Şirket geçtiğimiz ay üretime son vererek tesisi kapatmıştı.