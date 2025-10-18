Nordex, rüzgâr kanadı mı üretecek?

Özlem Sarsın-İZMİR

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, TPI’nın üretim yaptığı İzmir Serbest Bölge’de bulunan fabrikanın sa­hipleri ile görüşmeler yapıldığı ifade edilirken, 18 Kasım’da ya­pılacak olan YEKA ihalesinin beklendiği de kaydedildi. Sektör temsilcileri TPI’nın geçmişte ürettiği ve YEKA yatırımlarında kullanılan 80 ile 100 metre ara­sındaki kanatların şu an temin edilemediğini dile getirirken, iş gücü kaybedilmeden yerli ka­nat üretiminin tekrar başlaması gerektiğini ve zaman kaybedil­memesi gerektiğini vurguladı. Nordex Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay da konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, he­nüz netleşen bir durum olmadı­ğını dile getirdi.

TPI tesisi kapatmıştı

Geçtiğimiz mart ayında sendi­ka ile toplu iş sözleşmesi görüş­melerine başlayan, ancak sendi­ka ve işçilerle bir anlaşmaya va­rılmaması sonucu sıkıntılı bir sürece giren TPI, üretim yapıla­mamasından kaynaklı olarak si­parişlerini yerine getirememiş ve mali bir dar boğaza girmişti. Şirket geçtiğimiz ay üretime son vererek tesisi kapatmıştı.