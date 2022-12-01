Norm Fasteners, yeni satış merkezini Kanada’da açtı

İzmir ve Salihli’de 12 ayrı üretim tesisi ve 13 satış merkezi ile dünyanın önde gelen firmalarından biri ve Türkiye’nin bağlantı elemanları sektör lideri olan Norm Fasteners, yeni yatırımları ile uluslararası alanda da büyümeye devam ediyor. 2021 yılında Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu içerisinde 1, ikinci 500 Sanayi Kuruluşu arasında 2 firma ile yer alan Norm Fasteners, büyümeye devam ederken Amerika, Fransa, Romanya, Polonya, Almanya’dan sonra şimdi de Kanada’da yeni ofisini açtı. Bir Norm Holding kuruluşu olan Norm Fasteners, artık Kanada’da da sektörün nabzını tutacak.

İhracatta önemli bir yere sahip olan Norm Fasteners, dünyanın önde gelen otomotiv, beyaz eşya üreticileri ve Amerika’nın bir numaralı elektrikli araç üreticisi ile çalışırken, Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya, İspanya, İsveç, Romanya, Brezilya, Meksika, Rusya ve Çin başta olmak üzere 50 ülkeye ürünlerini ihraç ediyor.