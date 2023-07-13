Norm Holding'ten 50. yılda global yatırım atağı

Özlem SARSIN

1 973 yılında Nedim Uysal’ın Norm Cıvata’yı kurarak üretim serüvenine başlayan Norm Holding, bu sene 50. yaşını kutluyor.

Bugün gelinen noktada Norm Holding’in 16’sı üretim tesisi olmak üzere toplam 24 şirket ile global bir marka haline geldiğini söyleyen Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Uysal, bir aile kuruluşu olarak 50. yıla ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Holding’te üçüncü neslin iş başına geçtiğini belirten Uysal, “Babam Nedim Uysal temellerimizi attı.

Bugün ikinci kuşak olarak ben ve üçüncü kuşak olarak oğlum Nedim Uysal işimizin başındayız. Türkiye’de aile şirketlerinin üçüncü nesile geçip hayatına devam ettirebilmesi 50 yıl gibi bir sürelerde yüzde 5’lere düşüyor. Üçüncü neslimizin de işin içerisinde CEO olarak yer almasından gururluyuz” dedi.

“Amerika’da üretim tesisi kuruyoruz”

Global rekabet ortamında marka değerini korumak ve daha ileriye gidebilmek için yeni yatırımlara yelken açtıklarını belirten Uysal, bu kapsamda en önemli ihracat pazarlarından biri olan Amerika’ya üretim tesisi kurmaya başladıklarını kaydetti.

Uysal yeni dönem yatırım hedeflerini şu şekilde paylaştı: “ABD bizim için önemli bir pazar. Geçtiğimiz yıllarda ithal ettikleri bağlantı elemanlarına ek vergi koydular. Bu durum bizlerin navlun giderlerinin artmasına yol açarken rekabet şansımızı da olumsuz etkilediği için fabrika kurmaya yöneltti.

1,5 seneye kadar fabrikamız tamamlanmış olacak. Aşağı yukarı 45 milyon euroluk bir yatırım olacak. Türkiye’de bağlantı elemanları konusunda ne üretiyorsak orada da üretilecek. Öncelikle Amerika’nın ihtiyacı karşılanacak zaman içinde kıtanın diğer ülkelerinin ihtiyacını da gözlemleyeceğiz.”

“Afrika’ya açılıyoruz”

Norm Holding’in 50 ülkeye ihracat yaptığını ve ağırlıkla otomotiv sektörüne hizmet verdiğini söyleyen Uysal, globalleşmenin beraberinde lokalleşmeyi de getirdiğine dikkat çekerek, “Bu kapsamda Fas’ta bir depo kurma kararı aldık.

Ön çalışmalara, pazar araştırmalarına başladık. Neden Fas derseniz, bu ülke otomotiv üreticilerinin yatırımlarını yönlendirdiği, üretim yaptığı bir mecra durumuna geldi. Renault, Peugeot, Stellantis gibi dünyanın önde gelen üreticileri Fas’ta yer alıyor.

Norm Holding de otomotiv ana sanayicilerinin seçilmiş belgeli bir tedarikçisi olduğu için bu bölgede hizmet vermemiz, hatta üretim yapmamız istendi. Ancak bizim de önümüzü açarlar ve belirli projeleri bizimle paylaşırlarsa üretim tesisi kurmayı tabi ki düşünebiliriz. Ancak şimdilik ilk hücrelenmeyi, temeli depo kurarak atmayı tercih ettik” dedi.

50. yılda gıda sektörüne adım attı

Norm Holding’in bünyesinde sadece bağlantı elemanları değil bununla ilişkili ve farklı sektörlere yönelik de üretimler yapıldığını da belirten Uysal, ağır sanayinin yanı sıra gıda sektörüne de adım attıklarını ifade ederek, taze ve soyulmuş meyvelerden konserve imalatı yapmaya başladıklarını söyledi. Uysal, “Memleketimiz olan Manisa Salihli’de, tamamen yüzde 100 ihracat odaklı meyve konservesi imal etmeye başladık.

Kiraz çilek, orman meyveleri gibi meyvelerin soyulmuş halde cam ve metal ambalajlarda konservelerini yapıyoruz. Bir de kuşkonmaz var ki kendi kuşkonmaz bahçelerimizden elde ettiğimiz ürünleri kullanıyoruz. Meyve konservesi konusunda yurtdışından inanılmaz bir talep alıyoruz. Nordes Gıda adı altında 2 senedir planlanan ve kurulmakta olan yeni bir yatırım. Henüz kuşkonmaz ürünümüz haricinde iç piyasa taleplerine yönelmedik” dedi.

“Dış ticaret firması kuruyoruz”

50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan Norm, bağlantı elemanları sektöründe Avrupa’da ilk 5, dünyada ise ilk 12’nin içerisinde yer alıyor. 2026 yılında 275 milyon euro ihracat büyüklüğüne ulaşacak olan şirketin önümüzdeki dönemde de cirolarının içerisinde ihracat payları artmaya devam edecek. Bu nedenle kendi dış ticaret firmalarını kurmak istediklerini söyleyen Mehmet Fatih Uysal, “Bizim temel prensibimiz ihracat potansiyeli olmayan işlere yatırım yapmamaktır. Her faaliyetimiz mutlaka ihracat odaklıdır. İhracat odaklı ve global bir marka olmamız nedeni ile böyle bir karar aldık” dedi.

“GES yatırımlarına ağırlık verdik”

Hem kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamak hem de yeşil dönüşüme ayak uydurmak için Salihli ve İzmir’deki fabrikalarda GES sistemleri kuracaklarını söyleyen Uysal, “2025 yılında yeşil dönüşüm ile ilgili regülasyonlar başlayacak. Biz de bu kapsamda 30 milyon euroluk yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızla tamamlamaya çalışıyoruz. Şu anda 6 MW çatılarda kurduğumuz GES sistemimiz var ve ayrıca 30 MW Salihli’de bir arazide GES tesisi kuruluyor. Önümüzdeki 1 sene içinde tamamlanmış olacak” dedi.

“2 start-up kurmayı planlıyoruz”

Bundan 2 yıl önce Norm Digital’i kuran Norm Holding, SAP’nin ulusal partneri oldu. Bu alanda da Türki Cumhuriyetleri’ne hizmet veren Norm Dijtital kısa sürede 28 kişiden 131 kişilik insan kaynağına ulaştı. 40’ın üzerinde grup dışı ve 20 grup içi şirketle özel projeler geliştiren şirket, yıl sonunda global çapta bir büyüme hikayesi yazmayı hedefliyor. Daha da önemlisi şirket, yapay zeka merkezli 2 start-up çıkarmak için hazırlanıyor.