Norveç bankası DNB'den 1,14 milyar dolarlık satın alım
DNB yetkilileri, Carnegie'nin, özel sermaye şirketi Altor ve azınlık hissedarlarından yaklaşık 12 milyar İsveç kronu (1,14 milyar dolar) karşılığında satın alınacağı açıkladı. Tamamı nakit ödemeyle yapılması planlanan satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
AA
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Norveç'in en büyük bankası DNB, İsveç merkezli yatırım bankası ve varlık yöneticisi Carnegie'yi, 12 milyar İsveç kronuna (1,14 milyar dolar) almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Yaklaşık 850 kişiyi istihdam eden Carnegie'nin, 30 Eylül itibarıyla yönetimi altında 436 milyar İsveç kronu (41,4 milyar dolar) varlığı bulunuyordu.
Satın alımın 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.