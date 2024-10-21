Norveç bankası DNB'den 1,14 milyar dolarlık satın alım

Norveç'in en büyük bankası DNB, İsveç merkezli yatırım bankası ve varlık yöneticisi Carnegie'yi, 12 milyar İsveç kronuna (1,14 milyar dolar) almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yaklaşık 850 kişiyi istihdam eden Carnegie'nin, 30 Eylül itibarıyla yönetimi altında 436 milyar İsveç kronu (41,4 milyar dolar) varlığı bulunuyordu.

Satın alımın 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.