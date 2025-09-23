NVIDIA–OpenAI ortaklığı büyüme beklentilerini yukarı taşıdı

NVIDIA, yapay zeka alanındaki küresel liderliğini OpenAI ile yaptığı stratejik ortaklık sayesinde daha da güçlendiriyor. Bu anlaşmanın, şirketin özellikle 2026 ve sonrasındaki büyüme potansiyelini desteklemesi bekleniyor.

10 GW’lık dev kapasite

Bernstein analisti Stacy Rasgon, OpenAI’ın NVIDIA sistemlerini kullanarak 10 GW kapasiteli veri merkezleri kurmayı planladığını, bunun da yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım büyüklüğüne işaret ettiğini belirtti. İlk 1 GW’lık kısmın (10 milyar dolar değerinde) 2026 yılının ikinci yarısında faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Rasgon, bu anlaşmanın NVIDIA için uzun vadeli bir büyüme garantisi sunduğunu ve kısa vadede risk taşımadığını vurguladı. Analist, şirkete 225 dolar fiyat hedefiyle “Outperform” notunu korudu.

Analistlerden güçlü destek

Rosenblatt da NVIDIA için “Al” tavsiyesini yinelerken, hisse için 215 dolarlık fiyat hedefini sürdürdü. Analistler, yapay zekaya yönelik talebin ve yatırım iştahının NVIDIA’nın finansal performansına uzun vadeli destek sağlayacağı görüşünde birleşiyor.