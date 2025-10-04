Oba, noodle fabrikasını Nissin Foods’a devrediyor
Dünyanın en büyük makarna üreticileri arasında yer alan Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sakarya’nın Hendek ilçesindeki noodle fabrikasını Japonya merkezli gıda devi Nissin Foods Holdings Co. Ltd.’ye devrediyor. Satış, fabrikanın içindeki makine ve ekipmanları da kapsıyor.
Güneş DOĞDU SOYLU
GAZİANTEP
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, satış kararı 30 Eylül 2025’te gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında onaylandı. Varlık Devir Sözleşmesi ise 1 Ekim 2025’te imzalandı. Açıklamada, işlemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” kapsamında yatırımcılara ayrılma hakkı doğurmadığı vurgulandı.
1948’de Japonya’da kurulan Nissin Foods, hazır noodle sektörünün öncüsü olarak biliniyor. Şirket, 1958’de “Chicken Ramen”, 1971’de ise “Cup Noodles” markalarıyla dünya çapında tanındı. Günümüzde Asya, Avrupa ve Amerika’da üretim tesislerine sahip olan Nissin Foods, 80’den fazla ülkede satış yapıyor. Hazır noodle’ın yanı sıra makarna, unlu mamuller ve dondurulmuş gıda alanlarında da faaliyet gösteren şirket, son yıllarda çevre dostu üretim ve sürdürülebilir ambalaj teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor.
Makarna tesisi değil noodle tesisi devrediliyor
Açıklamaların ardından kamuoyunda yanlış anlamaları düzeltmek için tekrar açıklama yapma gereği duyan Oba’nın KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde: “01.10.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapmış olduğumuz açıklamaya rağmen, bazı basın ve yayın organlarında, gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı başlıklarla kamuoyunun ilgisini çekmeye yönelik haberlere yer verildiği görülmekte olup, makarna üretim fabrika/fabrikalarımızın Japonya merkezli gıda şirketi Nissin Foods Holdings Co. Ltd.’ye devredildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Oba Makarna olarak, Nissin Foods Holdings Co. Ltd. şirketiyle 01.10.2025 tarihinde imzalamış olduğumuz Varlık Devir Sözleşmesi yalnızca Sakarya Hendek’teki NOODLE FABRİKAMIZ ile içindeki makine ve ekipmanların satışını kapsamakta olup, OBA Makarna’nın hiçbir makarna üretim fabrikasının satışı söz konusu değildir. Makarna Üretim Fabrikalarımız Şirketimizin asıl faaliyet konusunu oluşturan makarna üretimi için esaslı tesisler olduğundan, Şirketimiz tarafından Makarna Üretim Fabrikalarının satışına ilişkin olarak herhangi bir süreç yürütülmemekte ve Makarna Üretim Fabrikalarının satışı veya devri hiçbir şekilde planlanmamaktadır” denildi.