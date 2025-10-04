Oba, noodle fabrikasını Nissin Foods’a devrediyor

Güneş DOĞDU SOYLU

GAZİANTEP

Şirketten Kamuyu Aydınlat­ma Platformu’na (KAP) yapı­lan açıklamaya göre, satış kara­rı 30 Eylül 2025’te gerçekleştiri­len yönetim kurulu toplantısında onaylandı. Varlık Devir Sözleş­mesi ise 1 Ekim 2025’te imzalan­dı. Açıklamada, işlemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sa­yılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” kapsa­mında yatırımcılara ayrılma hak­kı doğurmadığı vurgulandı.

1948’de Japonya’da kurulan Nissin Foods, hazır noodle sek­törünün öncüsü olarak biliniyor. Şirket, 1958’de “Chicken Ramen”, 1971’de ise “Cup Noodles” marka­larıyla dünya çapında tanındı. Gü­nümüzde Asya, Avrupa ve Ameri­ka’da üretim tesislerine sahip olan Nissin Foods, 80’den fazla ülkede satış yapıyor. Hazır noodle’ın ya­nı sıra makarna, unlu mamuller ve dondurulmuş gıda alanlarında da faaliyet gösteren şirket, son yıl­larda çevre dostu üretim ve sürdü­rülebilir ambalaj teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor.

Makarna tesisi değil noodle tesisi devrediliyor

Açıklamaların ardından kamuo­yunda yanlış anlamaları düzeltmek için tekrar açıklama yapma gereği duyan Oba’nın KAP’a yaptığı açık­lama şu şekilde: “01.10.2025 tari­hinde Kamuyu Aydınlatma Plat­formu (KAP) üzerinden yapmış ol­duğumuz açıklamaya rağmen, bazı basın ve yayın organlarında, gerçe­ği yansıtmayan ve yanıltıcı başlık­larla kamuoyunun ilgisini çekme­ye yönelik haberlere yer verildiği görülmekte olup, makarna üretim fabrika/fabrikalarımızın Japonya merkezli gıda şirketi Nissin Foo­ds Holdings Co. Ltd.’ye devredildi­ğine dair haberler gerçeği yansıt­mamaktadır. Oba Makarna olarak, Nissin Foods Holdings Co. Ltd. şir­ketiyle 01.10.2025 tarihinde im­zalamış olduğumuz Varlık Devir Sözleşmesi yalnızca Sakarya Hen­dek’teki NOODLE FABRİKAMIZ ile içindeki makine ve ekipmanla­rın satışını kapsamakta olup, OBA Makarna’nın hiçbir makarna üre­tim fabrikasının satışı söz konusu değildir. Makarna Üretim Fabri­kalarımız Şirketimizin asıl faali­yet konusunu oluşturan makarna üretimi için esaslı tesisler oldu­ğundan, Şirketimiz tarafından Makarna Üretim Fabrikalarının satışına ilişkin olarak herhangi bir süreç yürütülmemekte ve Makar­na Üretim Fabrikalarının satışı veya devri hiçbir şekilde planlan­mamaktadır” denildi.