Octet ile 18 bankaya tek ekrandan ulaşılabilecek

Şirketlerin nakit akış döngülerini kolaylaştırmak için tahsilat ve ödemelerini daha verimli yönetebilmelerine olanak sağlayan hizmetler geliştiren fintech şirketi Octet Türkiye, Doğrudan Borçlandırma Sistemi’nde bir ilki gerçekleştirdi. Octet Türkiye, geliştirdiği teknolojiyle 18 bankanın DBS altyapısını tek platformda sunarak şirketlere ve bayilerine pek çok bankayla işlem yapma imkânı sağlıyor.

Geniş bayi ve müşteri ağına sahip şirketlerin, faturalanmış alacaklarının garantili otomatik tahsilatını sağlayan bir nakit yönetimi modeli olan Doğrudan Borçlandırma Sistemi, 18 farklı banka üzerinden ilerliyor. Şirketin her bayisi ve bu bayilere DBS limiti tahsis eden her bir banka üzerinden ayrı ayrı takip edilmesi ve muhasebeleştirilmesi gereken tahsilat süreci, Octet DBS ile tek platform üzerinden kolayca gerçekleştiriliyor.

Her bankada hesabınızın bulunmasına gerek yok

Octet DBS ile satıcı firmaların Octet ile yapacağı anlaşma üzerinden, 18 banka ile hızlı ve güvenilir şekilde işlem yapabildiklerini aktaran Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, “Geniş bayi ağına sahip şirketlerin, her banka ile anlaşma imzalaması, bayilerin farklı banka kullanımları, takibi ve muhasebeleştirilmesi ciddi bir zaman kaybına, kimi noktada da süreçlerin uzaması ile finansal kayba dönüşebiliyor. Octet DBS ile satıcı firmalar, bankalar ile iletişime geçmelerine hatta hesap açmalarına gerek kalmadan tüm bankaların alıcılarına tahsis ettiği DBS limitlerini görüp doğrulayarak, alacaklarını garanti altına alıyor ve vadelerinde Octet üzerinden tahsilatlarını gerçekleştirebiliyor” dedi.

DBS ile tüm bankalardaki limit sorgulamaları şirket için tek bir platformda yapılabilir

Octet DBS’nin satıcılara, gerekirse hesap ilişkisine girmeden alıcılarına limit tahsis eden her bankayla işlem yapma olanağı verdiğini ve tahsilatların otomatik olarak gerçekleşmesiyle güvenli ve pratik bir nakit akışı yönetimine ulaştığının altını çizen Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, “Hedefimiz işletme sermayesi yönetiminde tüm taraflara fayda sağlayan geniş imkanlara sahip ideal hizmetleri sunabilmek.

Octet DBS de özellikle geniş bayi ağına sahip firmaların tahsilat yönetimlerini kolaylaştıracak bir hizmet. Octet DBS, tüm bankalardaki limit sorgulamalarını şirket için tek bir platformda yaparak bayilerin ödeme durumunun uygunluğunu ve limitlerini anlık olarak sorgulanmasını sağlıyor. Tahsilatlar anlaşmalı bankalardaki DBS limitleri kullanılarak yapıldığından, faturanın ödenmemesi gibi bir sorun da yaşanmıyor.

Bayilere de birçok banka ile çalışma imkanı sunan Octet DBS, bayinin dilediği zaman sisteme girerek banka bazında limitlerini görüntülemesine, önceliklendirmesine ve fatura yüklemesi yapılacak bankayı seçmesine olanak sağlıyor” şeklinde konuştu.

Ekemen Fidan, tüm bu özelliklerden dolayı çoklu banka ile hesap ilişkisine girmeden DBS süreçlerini Octet üzerinden yönetmek isteyen firmalara ek olarak DBS yönetimini etkin, manuel süreçlerden ve riskten uzak bir yapıya kavuşturmak isteyen şirketlerin de Octet DBS’yi kullanabileceklerini sözlerine ekledi.