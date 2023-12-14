Octet Türkiye’nin yeni İK direktörü Zeynep Kaptan Başar oldu

Tahsilat yöntemleri ve ödeme çözümleriyle şirketlerin güçlü bir nakit akışı ve likiditeye sahip olmasını sağlayan Octet Türkiye, insan kaynakları departmanının yeni liderinin Zeynep Kaptan Başar olduğunu duyurdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan ve profesyonel iş yaşamına 2006 yılında başlayan Zeynep Kaptan Başar, 2011 yılında Ayaydın Miroglio Grubu’nda Eğitim Şefi olarak görev aldı. Alanındaki bilgi birikimini ve deneyimini kurum içi satış ve kişisel gelişim eğitimleri vererek de aktaran Başar, kariyeri boyunca e-ticaret ve perakende şirketlerinde de İK mükemmeliyetini ve perakende büyümesi süreçlerini başarıyla yönetti.

İnsan kaynakları alanındaki 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Başar, son olarak Galatasaray Spor Kulübü’nün resmi mağazacılık ve perakende şirketi olan Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'de direktörlük görevini yürütüyordu.