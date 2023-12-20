ODE, 2030 yılını planlamaya odaklandı

2030 yılının ODE’sini tasarlamak üzere çalışmaya başladıklarını da söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, 2023 yılını değerlendirdi ve önümüzdeki döneme yönelik hedefleri hakkında bilgi verdi.

Kauçukta 4 kat büyüme

Eskişehir’de kurdukları elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım tesisi ile birlikte Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna geldiklerini belirten Turan, “Kauçuk köpüğünde kapasitemizi dört katına çıkarmamız neticesinde hem yurt içinde hem de ihracatta başarılı bir yıl geçirdik.

Bu ürün özelinde, ana hedef pazarımız Avrupa’da daha agresif olabilmek için oraya özel çalışmalar yaptık. Ürün kalitemizden ambalaj şekline kadar ürünlerimizi geliştirerek Avrupa’nın talep ve ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Kauçuk köpüğündeki bu başarımız, sektördeki liderliğimizi daha da perçinlememizi sağladı. Halihazırda pazar lideri olduğumuz yurt içi pazarda satış miktarımızı yüzde 40 artırırken ülkemizin yalıtım malzemeleri ihracatının yüzde 16’sını tek başımıza üstlendik” dedi.

Ürettikleri diğer ürün gruplarındaki çalışmaları hakkında da bilgi veren Turan, “Yurt dışında büyüdüğümüz bir diğer ürün grubumuz ise bitümlü membran oldu. Özellikle Batı Avrupa, Orta Doğu ve Pasifik pazarında derinleşmeye ağırlık verdiğimiz bu ürün grubumuzdaki satış hacmimizi, bir önceki yıla göre yüzde 50 artırdık. Cam yününde, yıl içinde ülke müdürlüğü de kurduğumuz İngiltere pazarında faaliyetlerimizi artırırken, XPS ürün grubumuzda da yine Avrupa’da gerçekleşecek yeni iş birliklerinin temellerini attık. 2024 yılında Orta Avrupa’da kurmayı planladığımız ikinci ülke müdürlüğümüz ile de bu pazarda derinleşmeye devam edeceğiz.”

Yurt içi çalışan sayısı artacak

2023 yılında istihdamlarını yüzde 20 artırdıklarını belirten Turan, bu yıl ağırlıklı olarak yurt içindeki çalışan sayılarının arttığını, önümüzdeki yıl ise buna ek olarak Avrupa’daki yapılanmaları kapsamında da istihdam artışı sağlayacaklarını söyledi.