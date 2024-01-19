ODS Consulting Group: Şirketlere rekabet avantajı, ülke ekonomisine döviz kazandırıyoruz

Tüm dünya küresel ekonomi açısından zorlu bir yılı henüz geride bırakmışken Dünya Ticaret Örgütü, 2024’te ticaretin durgun bir seyir izleyeceğine işaret ediyor. Bu tablonun aksine global pazarlarda ivmesini artıran Türkiye, ihracat faaliyetlerindeki yükselişini sürdürüyor. Yerli şirketler ise 2024’te dış ticaret süreçlerinde operasyonel verimliliklerini artırmak için profesyonel çözüm ve hizmetlere yöneliyor.

İşletmelerin dış ticaret ve gümrük işlemlerini doğru ve kesintisiz bir şekilde yönetmelerini sağlamak amacıyla uluslararası iş geliştirme ve ihracat danışmanlığı hizmeti veren ODS Consulting Group, ülkemizin geçtiğimiz yıldan bu yana ihracat grafiğine ışık tutarken, şirketlerin dış ticaret ve gümrük işlemlerinde profesyonel adımlarla ilerlemelerinin önemini açıkladı.

Türkiye, 2023’ü 211 milyar dolarlık ihracatla kapattı

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan edinilen bilgilere göre, 2023’ü 211 milyar 647 milyon dolarlık ihracatla kapatan ülkemizin bu oranı gelecek yıl %26,54 artırarak 267 milyar dolara ulaştırması bekleniyor. Yerli üreticiler ise en çok Avrupa, Ortadoğu ve Asya’ya ihracat yapıyor. Gümrük işlemleri ve dış ticaret operasyonlarının etkin şekilde yönetilmesinin hem ihracatçı hem de ithalatçı şirketler için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan ODS Consulting Group CEO’su Arzu Seçkin:

“İhracatçıların uluslararası pazarlara erişim, maliyet kontrolü, düzenlemelere uyum ve risk; ithalatçıların ise ürün temini ve çeşitlendirme, rekabet avantajı, tedarikte güvenilirlik ve maliyet kontrolü açısından tüm süreçleri, optimum düzeyde yönetmesi gerekiyor. Gümrükleme işlemlerinde de mevzuatın yönlendirdiği direktiflere uyumlu hareket etmek, dış ticaret açısından oldukça kritik bir konu” dedi.

“İhracatçılar, direktiflere uymadığında çeşitli suçlarla yargılanabiliyor”

Arzu Seçkin, “Şirketler, dış ticaret ve gümrük işlemlerinde yüksek miktarlarda ceza ödemek, sahip olduğu kolaylıkları kaybetmek, hatta kaçakçılık da dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmak gibi risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Dış ticaret ve gümrük operasyonlarının doğru planlanması ve iyileştirilmesi halinde ise ceza ve faiz ödemek söz konusu olmuyor. Aynı zamanda izin süreçlerinin uzamasından kaynaklanan bekleme sürelerini de azaltabiliyor. Biz de 15 yıllık deneyimimiz ve danışman kadromuzla şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik özel planlar oluşturuyoruz. Mevcut durumu analiz ediyor, konjonktüre en uygun stratejik yol haritası belirliyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 300’den fazla müşterimize 150 milyon doları aşan danışmanlık hizmeti verdik” ifadelerini kullandı.

“Şirketlere rekabet avantajı, ülke ekonomimize dolaylı olarak döviz kazandırıyoruz”

Uygulama süreçlerinin devamlılığını sağladıklarını, dış ticaret ve gümrük işlemlerinin daha verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olduklarını aktaran ODS Consulting Group CEO’su Arzu Seçkin, “Global rekabet ortamında işletmelerin iş süreçlerinin en yüksek verimle yönetilmesini sağlamak için ihtiyaç duydukları bu hizmeti, gümrük müşavirleriyle ve dış ticaret departmanıyla entegre şekilde sunuyoruz. Hizmetimiz, analiz süreci, operasyonel aksaklıkların belirlenmesi, önerilerin geliştirilmesi, çözümlerin etkisinin izlenmesi ve işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde revize edilmesi gibi aşamalardan oluşuyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Dış ticaret sürecinde ödenmesi gereken vergiler, tabi olunan gümrük rejimleri, taşıma yöntemleri, ödeme şekilleri ve finansman süreçleri gibi tüm işlemlerin doğru şekilde planlanması için analiz ve aksiyon çalışmaları yapıyoruz. Geliştirdiğimiz kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerle ithalatçı ve ihracatçı şirketlerin zaman ve maddi kayıplarının önüne geçiyoruz. Tüm bu kazanımlarla müşterilerimizin risklerini bertaraf ediyor ve rekabette üstünlük kazanmalarını sağlıyoruz. Böylece ülke ihracatımıza da dolaylı yoldan katkıda bulunarak ekonomik kalkınmayı destekliyoruz.”