OEDAŞ, bin 200’ü aşkın çalışanıyla kış hazırlıklarını tamamladı

Hayatına dokunduğu 3 milyon kişiye güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlayan OEDAŞ, aydınlatma direkleri, enerji nakil hatları ve trafoların bakımını yaptı. Ayrıca araç bakım filosunu genişleterek, yeni drone’larıyla özellikle zorlu coğrafyalardaki arızaları daha hızlı tespit etmeye başladı. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, başta saha ekipleri ve mühendisler olmak üzere bin 200’ü aşkın OEDAŞ çalışanıyla birlikte kış koşullarına hazır olduklarını söyledi. Kış mevsimi koşullarına yönelik hazırlıklar kapsamında hizmet verdiği beş ilde toplam 27 bin 612 adet aydınlatma direği, 3 bin 657 adet trafo ile 18 bin 8 kilometre alçak gerilim ve orta gerilim hattının bakımını yaptı. Arıza bakım aracı filosunu genişleterek 298 araca çıkaran OEDAŞ, ayrıca zorlu coğrafi koşullarda önleyici bakım çalışmaları yapmak ve yaşanabilecek arızaları hızla belirlemek üzere bölgesindeki her şehir için birer drone tedarik etti.

“Şehirlerimizi karış karış gezerek, hazırlıklarımızı tamamladık”

Kış mevsimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ olarak bir taraftan yeni yatırımlarla geleceğin elektrik şebekelerini kurarken diğer taraftan da şehirleri karış karış gezerek bakım-onarım çalışmalarını tamamladıklarını dile getirdi. Bölgelerinde kış koşullarının son derece çetin geçtiğini belirten Yalçın, bu nedenle bakım çalışmalarına ek olarak araç filolarını ve ekipmanlarını da genişlettiklerini ifade etti. Yalçın, ayrıca 7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması, internet sitesi ve e-posta hizmetlerinin yanı sıra tüketici hizmet merkezleri aracılığıyla da tüm vatandaşların OEDAŞ ile iletişime geçebileceğini belirtti.