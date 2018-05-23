Okullu Gıda, kur rekor kırınca alımdan vazgeçti

23 Mayıs 2018

Global Yatırım Holding Okullu Gıda ile gayrimenkul yatırımları konusunda imzalanan hisse satış sözleşmesine, kurdaki artış ve öngörülemeyen ekonomik gelişmeler nedeniyle devam edilemeyeceğini duyurdu.

Global Yatırım Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Alıcılar tarafından şirkete yapılan bildirim ile sözleşmenin imza tarihinden bugüne kadar döviz kurlarında yaşanan yüzde 11.4 oranındaki artış ve çok kısa süre zarfında oluşan öngörülmesi mümkün olmayan ekonomik gelişmeler nedeniyle kendileri tarafından sözleşmeye konu işleme devam edilmeyeceği şirketimize bildirilmiştir" denildi.

Global Yatırım Holding ile Cem Okullu ve Cengiz Okullu arasında, Global Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı Ardus Gayrimenkul'ün hisseleri olmak üzere grubun gayrimenkul yatırımlarının alıcılara satışına ilişkin sözleşme imzalanmış ve devir işlemlerinin 31 Mayıs'ta yapılmasının planlandığı duyurulmuştu.

"Dava hakkımız saklıdır"

Holding, "Sözleşme'den haksız şekilde dönmeleri nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm zararlar nedeniyle alıcılara karşı olan tüm talep ve dava haklarımızı saklı tuttuğumuzu ihtarname ile alıcılara bildirdiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız." dedi.

Global Yatırım, sözleşmenin imzalanmasından alıcılar tarafından feshine kadarki dönemde alıcıların ve ilişkili kişilerinin halka açık Global Yatırım Holding A.Ş. ve Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinde işlem yapmış olma ihtimallerine binaen de konunun araştırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ihbar ve şikayette bulunacağını açıkladı.

Sözleşmeye konu şirketlere ait toplam değer 298,03 milyon lira olarak belirlenmiş ve ilk satın alma bedeli 79 milyon lira ve 23 milyon dolar olarak kararlaştırılmıştı. Bedel, Kapanış Günü'nde şirketinnet borç durumu ve döviz kuruna göre fiyat ayarlamasına tabi tutularak ayrıca kesinleştirilecekti. Söz konusu tutarın 10,3 milyon doları ve kapanış düzeltmeleri tutarındaki kısmı, hisse devrinin tamamlandığı gün peşin olarak ödenecekti.

Kaynak: Reuters