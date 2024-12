OKX TR, kullanıcılarını Manchester City-Manchester United derbisine götürdü

Premier Lig'in en önemli derbilerinden biri olarak görülen Manchester City - Manchester United karşılaşması, geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Globalde Manchester City’nin kripto partneri olan OKX, derbi heyecanını kullanıcılarına hem Manchester’da hem de OKX TR ekibiyle İstanbul’da yaşattı. Türkiye’nin tanınan beş kripto influencer’ı ve beş takipçisi üç günlük bir İngiltere turuna çıkaran OKX TR, yoğun ilgi gören kampanyanın heyecanını İstanbul’a taşımak için 15 Aralık’ta “Eğlenceye Yatırım” isimli bir etkinlikle derbiyi özel bir salonda hep birlikte izleme fırsatı sundu.

Manchester derbi bileti ve İngiltere gezisi hediye etti

Manchester derbi bileti ve İngiltere gezisi hediyesi kapsamında kripto ekosisteminin tanınmış isimleri Crypto Kemal, Efe Bulduk, Efloud, Selcoin ve The Wolf of Main Street ile takipçilerini İngiltere’ye götüren OKX TR, dünyanın en büyük derbilerinden birini özel locada izleme fırsatı sundu. Binlerce başvuru alan ve yoğun ilgi gören etkinlik kapsamında, OKX uygulamasındaki görevleri tamamlayan kullanıcılardan beşi, Manchester City stadyum ziyareti ve Pep Guardiola ile Haaland’ı tanıma imkanı da buldu. Üç günlük gezide derbi heyecanı deneyimlemekle kalmayıp Manchester sokaklarını keşfeden OKX TR kafilesi, OKX TR kullanıcısı olmanın ayrıcalığını yaşadı.

Derbi heyecanı İstanbul’daki özel etkinliğe taşındı

YouTube kanalında kriptodan finansal piyasalara, sağlıktan eğlenceye, kültür-sanattan kişisel gelişime, hayatın her alanına yatırımı teşvik ederek “Hayata Yatırım” konseptli videolar yayımlayan OKX TR, bu kapsamda bu kez “Eğlenceye Yatırım” diyerek derbi heyecanını İstanbul’a da taşıdı.

İstanbul, Akmerkez’de bir sinema salonunda bir araya gelen şanslı OKX TR kullanıcıları, Boğaç Soydemir’ın sunumuyla Premier Lig’in en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Manchester City - Manchester United maçını birlikte izledi. OKX TR ekibinin de katıldığı etkinliğe basın mensuplarının ve spor medyasının ilgisi yoğun oldu.

“OKX TR bir kripto borsasından daha fazlası”

OKX TR'nin Türkiye’ye özel uygulamalarını Şubat 2024’te yayına aldığını hatırlatan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Eğlenceye Yatırım” etkinliklerine ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı: “Faaliyete başladığımız günden bu yana ilk odağımız daima topluluğumuz oldu. OKX TR bir kripto borsasından daha fazlası. Kullanıcısına değer katan, ona yatırım yapan bir marka. Globalde OKX ile Manchester City partnerliğinden hareketle Türkiye’deki kullanıcılarımızın unutamayacakları anlar yaşayacakları üç günlük bir etkinlikle taçlandırdık. Derbi akşamını kullanıcılarımızla beraber deneyimlemek için "Eğlenceye Yatırım" etkinliğimizi İstanbul’da da gerçekleştirdik. OKX TR kullanıcısı olmanın ayrıcalıklı bir deneyim olduğunu her an hissettiren etkinlikler düzenleyerek topluluğumuzla buluşmaya, attığımız her adımla ve ürettiğimiz her içerikle kullanıcılarımızın hayatına yatırım yapmaya devam edeceğiz.”