Omsan Logistics’in tren işletmeciliği hakkı 5 yıl daha uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından denetlenen DEYS, tüm demir yolu işletmecilerinin emniyetli çalışmasını sağlayan, tehlikelerin azaltılmasına, risklerin düşürülmesine yönelik önlemlerin sistematik olarak belirlenmesini ve buna göre kuralların, talimatların, süreçlerin devamlı takip edilerek revize edilebilmesini imkan tanıyan organizasyonel yapı olarak tanımlanıyor.

Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık, lojistik sektörünün köklü oyuncularından birisi olarak, "yeşil taşımacılık" kavramının odağında bulunan demir yolu taşımacılığını kendileri için stratejik büyüme alanı belirlediklerini kaydetti.

Omsan Logistics’in son yıllarda demir yolu taşımacılığının hizmet portföyündeki ağırlığını giderek artırdıklarını belirten Varlık, "Geçtiğimiz yıl Türkiye’de demir yolu ile yapılan toplam taşımaların yüzde 15’ini gerçekleştirerek, demiryolu taşımacılığı yapan özel firmalar içinde lider konuma yerleştik. Bugün 15 adet lokomotif ve 400’den fazla vagondan oluşan filomuzla bu alanda müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.