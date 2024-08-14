Omurga Digital Transformation GSYF’nin aldığı doğrudan yatırım miktarı: 63,17 milyon lira

DTG, içinde sayısız ürün, servis ve hizmetler barındıran 'DT Cloud' bulut platformunu küresel pazarda, yatırımcılarından aldığı güçle daha yaygın hale getiriyor. Dünyada stratejik önemde kabul edilen ülkelere ait verilerin ülke içinde kalması gerekliliğine çözüm getiren DT Cloud, şirketlere verilerini yerli bir bulut platformunda güvende tutma imkanı sunuyor.

Veriler yerli bulut platformunda güvende

DTG’nin yatırımcıları arasında Alper Akcan, Aydonat Atasever, Cengiz Macar, Doğuhan Darcan, İsmail Hakkı Yıldız, Nevzat Aydın, Onur Şalk, Tunç Mehmet Berkman gibi isimler ve İstanbul Gübre San. (İGSAŞ), Vucos Teknoloji gibi şirketler yer alıyor. Kısa süre önce aldığı 'Yerli Malı Belgesi' ile DT Cloud, müşterilerinin verilerini yerli ve milli bulut platformunda güvende tutuyor.

“Yerli Malı Belgesi”, ülkemizde üretilen ürünlerin yerli malı olduğunu ve bu ürünlerin yerli kaynaklarla üretildiğini onaylar nitelikte olması nedeniyle önem taşıyor. Türkiye’nin ilk yerli ve milli self-servis bulut yönetim platformunu sunan DT Cloud’un yerli üretim standartlarına uygunluğu da bu belge ile tescillendi.

DT Cloud tüm stratejik ihtiyaçlara cevap verebiliyor

Şirket CEO’su Tolga Dinçer, "Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde yaşanan küresel kesintinin çeşitli ülkelerde nasıl büyük aksaklıklara neden olduğunu gözlemledik. Kamu kurumları ve şirketlerin yerli yazılımları ve çözümleri kullanımı yoluyla çeşitlilik sağlanması durumunda yaşanan bu tür sorunlara karşı oluşacak etkiyi azaltabiliriz. Ülkemizin Dijital Türkiye Vizyonu kapsamında biz DT Cloud ile tüm bu stratejik ihtiyaçlara cevap veren önemli bir görev üstlendiğimizi düşünüyoruz” dedi.

Hedef: Bölgenin en büyük lokal bulut servis sağlayıcısı olmak

“Amacımız bölgenin en büyük lokal bulut servis sağlayıcısı olmak" diyen Dinçer, şirketin yarırımları konusunda bilgi verdi: "Digital Transformation Group A.Ş. (DTG), 5 yıldır DT Cloud’a yatırım yapıyor. Tüm odağımızı bulut teknolojileri ve çözümleri üretmeye yoğunlaştırdık. DTG, bugün yüksek teknoloji geliştiren bir grup olarak bulut üzerinde AI, büyük veri işleme, block-chain gibi servisleri geliştirerek çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor ve hedeflerini büyüterek ilerliyor. DTG, Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarına son yıllarda daha da hız vererek 2018 yılından bu yana bulut tabanlı platformlar geliştiriyor. 5G’ye hazır, kolay uygulanabilir, mevcut altyapılara entegre olabilen, içinde sayısız ürün, servis ve hizmetler barındıran, çok bölgeli ve yerel regülasyonlara tam uyumlu “DT Cloud” bulut platformu, https://dtcloudnow.com yerel bulut pazaryeri kanalıyla bulut servis ve çözümleri sunuyor."