Opak Lens, hazır iş modeliyle franchise sistemini başlattı

Türkiye genelindeki optik mağazalarına gözlük camı, kontak lens ve lens solüsyonları dağıtımı yapan Opak Lens, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde devreye aldığı hazır iş modeline dayanan franchise uygulamasıyla ilgili gelişmeleri duyurdu. Bu doğrultuda 2024 sonuna kadar ülke genelinde 15 adet şube veya deposunu daha franchise vermeyi hedeflediğini açıkladı.

Research and Markets'in verilerine göre, 2022'yi 13,1 milyar dolarla kapatan küresel lens pazarının 2030'a kadar 20,1 milyar dolar büyüklüğüne ulaşacağı öngörülüyor. Optik sektöründeki bu büyüme trendi, markalar için müşterilerilerine daha fazla seçenek sunmanın ötesinde, optik ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini artırma fırsatı sunuyor.

Bu olanakları değerlendiren Opak Lens'in franchise sistemi dünya standartlarında ürünler sunma ve yerel pazarda daha fazla istihdam yaratma hedefiyle de örtüşüyor. Aynı zamanda, girişimcilerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olarak ekonomik açıdan kalkınmalarına da katkıda bulunuyor.

Sıfırdan şubeye gerek kalmıyor

Opak Lens’in franchise modeli, sektörde iş yapmayı düşünen girişimciler için hazır ve etkili bir çalışma ortamı barındırıyor. Türkiye’deki toplam 7 bin 955 optik mağazanın yüzde 95’ine hizmet verdiklerini aktaran Opak Lens Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Erol Harbi, “38 ilimizde toplam 46 şube ve depomuz bulunuyor. Bu lokasyonlarımızın konumları ve teknolojik altyapıları sayesinde optik mağazaların 2 bin 156’sına 15 dakika içinde ve toplamdaki optik mağazaların yüzde 75’ine aynı gün teslimat yapabiliyoruz. Verdiğimiz hizmet kalitesini daha da yükselterek geçtiğimiz yıl Optik-Medikal Depo Franchise İşletmeciliği’yle sektörde bir ilke imza attık. Franchise almak isteyenlere operasyonu süren, hazır ve başarılı bir iş modeli sunuyoruz. Bu sistemde yeni bir şube depo açmak yerine, her şeyiyle hazır ve yürüyen bir operasyon mekanizmasını devrediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şube ve depolar yerel birimler gibi işleyecek

Yeni franchise sistemlerinin şube ve depoların yerel birimler gibi işlediğini ve bu birimleri kendi bölgelerinde yaşayan kişi ve kurumlar tarafından özerk olarak yönetilebileceği bir yapıya dönüştürdüklerini söyleyen Opak Lens Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Erol Harbi, uyguladıkları bu yaklaşımın, hem yerel girişimcilere iş fırsatları sunarken hem de optik sektöründe daha fazla erişilebilirlik ve esneklik sağladığını vurgulayarak sözlerine şunları ekledi:

“Franchise alanlarına sadece mevcut müşteri portföylerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sektördeki trendleri ve en iyi uygulamaları da paylaşıyoruz. Bu sayede franchise sahipleri, işlerini daha etkili bir şekilde yönetme ve büyütme fırsatını elde ediyor. 20 yıla yaklaşan tecrübemizle tasarladığımız modelle franchise alanlara halihazırda operasyonda olan kazançlı bir işletme devrediyoruz. Franchise alanlara ürün tedariği ve iş geliştirme desteğinin yanısıra stok, satış ve müşteri yönetiminde teknolojik altyapı desteği veriyoruz. Bu yenilikçi yaklaşımımız, optik sektörünün geleceğine yönelik de önemli bir adım olarak ön plana çıkıyor.”

Ciro ve devir şartları bölge bazlı belirleniyor

"Franchise sisteminde ciro ve devir şartlarının bölgelere göre bağımsız belirlenmesi, her bir franchise sisteminin kendi bölgesinin yerel rekabet, koşullar ve fırsatlarına daha iyi adapte olabilmesini sağlıyor.” diyen Opak Lens Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Erol Harbi, “Her franchise sistemi bölgesindeki yerel rekabeti, koşulları ve fırsatları göz önünde bulundurarak, kampanyalar yapabiliyor ve fiyat stratejisini kendisi oluşturabiliyor. Ciro arttıkça giderler değişmediği için kârlılık da artıyor. Ciro ve devir şartlarımızı bölgelere göre bağımsız olarak belirliyoruz. 46 şubemizin 7'sini pilot olarak seçtik. Eskişehir ve Sakarya depolarımızı halihazırda franchise uygulamasına geçirdik. Diğer pilot bölgelerden Adana, Konya, Kayseri, Çorum ve Mersin başta olmak üzere franchise verme çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz” şeklinde konuştu.