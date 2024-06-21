Opel'den 125. üretim yılına özel kutlama

Adam Opel Haus'ta gerçekleştirilen törenin onur konukları arasında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein'ın yanı sıra Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis CEO'su Carlos Tavares ile Stellantis İnsan Kaynakları Dönüşüm Direktörü ve Opel Denetim Kurulu Başkanı Xavier Chéreau yer aldı.

Konuklar, Opel CEO'su Florian Huettl ile birlikte, markanın en çok satan modeli olan Opel Astra'nın ve kardeş marka DS Automobiles'in DS4 modelinin üretildiği üretim tesisiyle beraber birçok farklı alanı ziyaret ettiler.

Elektrifikasyon yönündeki ilerleme gurur verici

Opel Üst Yönetici'si (CEO) Florian Huettl, Opel'in otomobil üretimindeki 125 yıllık deneyimiyle elektrifikasyon yönünde gururla ilerlediğini belirtti ve ekledi:

"Almanya Şansölyesi, Hessen Başbakanı ve diğer tüm konukların ziyaretleri beni çok onurlandırdı. 2024'te portföyünde yer alan her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacağız. Otomobil üretimindeki 125 yıllık deneyimimizle, biz ve çalışanlarımız elektrifikasyon yolunda inançla ve gururla ilerliyoruz. Ayrıca Rüsselsheim'da inşa edilecek yeni karbon nötr grEEn-campus ile çalışanlarımızın refahına da yatırım yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Grandland ve Frontera ilk kez halka tanıtıldı

Yeni Opel Frontera ve Opel Grandland modelleri de 125. yıl dönümü kapsamında ilk kez halka tanıtıldı. Eklenen iki yeni modelle birlikte Opel, 2024'te portföyündeki her modelin en az bir elektrikli versiyonunu lanse edecek. 2025'ten itibaren Avrupa'da pazara sunulan her yeni Opel modelinin tamamen elektrikli bir versiyonu olacak.

Opel, Açık Kapı Günü kapsamında binlerce ziyaretçiye Adam Opel Haus çevresinde çeşitli destekleyici programlar sundu. Alman marka, son 125 yılda otomotiv alanındaki kilometre taşlarını ortaya koyan bir yıl dönümü sergisi düzenledi.

Opel Tasarım Merkezi de 60. yıl dönümünü kutlamak üzere kapılarını ziyaretçiler açtı ve geçmişten bu güne çığır açan konsept otomobillere yönelik bir tanıtım gerçekleştirdi. Ziyaretçiler aynı zamanda tesisteki üretimin perde arkasına da göz atma fırsatı buldular.

Motor sporları hayranları Opel Corsa Rally Elektrik’e binme şansına sahip olurken, 15 yaşından büyük ve gerekli ehliyete sahip herkes Rocks Elektrik’i test etme imkanı buldu. Çocuk Köşesinde ise en küçük misafirler için eğlenceli bir ortam sunuldu. Çocuklar bu köşede pedallı otomobil parkurunda heyecanlı turlara katıldılar ve çeşitli etkinliklerin keyfini sürdüler.