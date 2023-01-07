Opel’in elektrikliye geçiş hamlesi devam ediyor

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel’in 160. yıl dönümünü kutladığı 2022 yılına altıncı nesil yeni Astra öne çıktı. Marka, 2023 yılında da hız kesmeden yoluna devam ederek daha da heyecan verici bir yıla imza atmayı hedefliyor.

Opel’in elektrikliye geçiş hamlesi hızla devam ederken yeni Opel Astra-e, markanın en önemli modeli olarak seneye damgasını vuracak. Yeni Opel Astra-e’nin Avrupa’da ilkbahar, Türkiye’de ise yılın ikinci yarısında satışa sunulması hedefleniyor. ​​​​​​​

Mokka-e de daha güçlü motoru ve artırılmış elektrikli sürüş menzili ile Opel’in elektrikliye geçiş hamlesini desteklemeye devam edecek.

Ayrıca 2023 yılı, markanın dinamik alt markası GSe için de önemli bir yıl olacak. Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe ve Grandland GSe yakında Avrupa'da siparişe açılacak.

Opel ayrıca elektrikli, sıfır emisyonlu ralli heyecanını gelecek sezon da devam ettirecek. Dünyanın ilk elektrikli ve tek markalı ralli kupası olan ADAC Opel e-Rally Cup, Opel Corsa-e Rally ile 2023’te üçüncü sezonuna girecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Opel’in tamamen elektrikli bir marka olma yolundaki geçişinin 2023 yılında da devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Müşterilerimiz özellikle dinamik GSe modellerimizden birine ilk kez oturduklarında veya yeni Astra-e ile ilk test sürüşlerinin keyfini çıkardıklarında bunu daha iyi anlayacaklar. Ayrıca, yollara ve yarış pistlerine heyecan getiren elektrikli rallilere de devam ediyoruz. Opel, bu ve diğer sürprizlerle 2023 yılında da insanları heyecanlandırmaya devam edecek.

Elektrikli ulaşımın hem heyecan verici hem de günlük kullanıma uygun olabileceğini kanıtlayan modellerimiz; Corsa-e, Astra-e, Mokka-e ve GSe, 2023 yılında daha da öne çıkan modellerimiz olacak. Elektrikli binek araç modellerimiz ve elektrikli hafif ticari araç ürün gamımızla ilgili haberler için bizi izlemeye devam edin.”