OpenAI anlaşması sonrası AMD için hedef fiyatlar uçtu

Yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımlarda hız kesmeyen AMD, OpenAI ile yaptığı milyarlarca dolarlık çip tedariki ve hisse satışı anlaşması sonrasında Wall Street’in dikkatini üzerine çekti.

Anlaşmanın ardından büyük yatırım bankaları, AMD için hedef fiyatlarını önemli ölçüde yukarı yönlü revize etti.

Citigroup: Hedef fiyat 180 dolardan 215 dolara çıkarıldı.

Barclays: AMD için hedef fiyatını 200 dolardan 300 dolara yükseltti.

Deutsche Bank: Tahminini 150 dolardan 200 dolara revize etti.

Hisseler seans öncesinde yükselişte

Yatırımcıların pozitif beklentileriyle birlikte AMD hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 3,58 artışla 210,99 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlara göre, şirketin OpenAI ile yaptığı stratejik anlaşma, AMD’nin yapay zeka çip pazarındaki konumunu güçlendirebilir ve Nvidia’ya karşı rekabet avantajı sağlayabilir.

OpenAI etkisi güçleniyor

Analistler, yapay zekâ sektöründe artan rekabetin AMD için büyük bir büyüme fırsatı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Barclays analistleri, “AMD’nin yapay zeka çiplerindeki üretim ve tedarik kapasitesinin genişlemesi, uzun vadeli gelir büyümesini destekleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

AMD hisselerinde yükseliş trendi

Şirketin piyasa değeri son haftalarda hızla artarken, yatırımcı ilgisi de paralel şekilde büyüyor.

Piyasa uzmanları, OpenAI anlaşmasının ardından AMD hisselerinin 2025 yılı boyunca yüksek volatiliteyle birlikte yukarı yönlü bir seyir izleyebileceğini belirtiyor.