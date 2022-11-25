OPPO Enco Air2 satışa sunuldu

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markalarından OPPO, yeni gerçek kablosuz kulaklık modeli Enco Air2'yi Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu. Birçok ses efekti özelliğinin yanında 13,4 mm kompozit titanize diyafram sürücülere sahip OPPO Enco Air2, gerçek kablosuz kulaklıklarda yeni bir kalite standardı belirliyor. Yeni kulak içi kulaklıklar, bir önceki modelden miras aldığı yarı saydam kutu kapağı tasarımını sürdürüyor. 24 saat uzun pil ömrü, Bluetooth® 5.2 iletimi ile çift kulaklı düşük gecikme süresi, TÜV Rheinland sertifikalı yüksek performans ve düşük gecikme, akıllı kontroller ve daha fazlasıyla OPPO Enco Air2, kullanıcıların kaliteli ses, estetik ve pratik kullanımla ilgili ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak.

Kaliteli ses

Temel bir kullanıcı ihtiyacı olan ses kalitesi, OPPO'nun sunduğu deneyimin odak noktasını oluşturuyor. 13.4 mm kompozit titanize diyafram sürücülere sahip OPPO Enco Air2, kullanıcılara sürükleyici bir ses deneyimi yaşatmak için iyi bir kombinasyon olan derin ve güçlü baslarla, kristal netliğinde orta sesler ve parlak tizler sunuyor. Kulaklıklarda ayrıca bas performansını daha da geliştirmek için Bas Güçlendirici bulunuyor. Bu kulaklıklar pop, rock veya elektronik türlerinde canlı bir konser keyfi yaşatmayı hedefliyor. OPPO, bfarklı bir müzik arka planına ve ses ayarları yapmakta güçlü bir geçmişe sahip. OPPO Blu-ray akustik uzmanlarının çabalarının bir sonucu olarak OPPO Enco Air2, kullanıcılara dengeli bir ses, Bas Güçlendirme ve Net Vokaller olmak üzere iki yeni Enco Live ses efekti sunuyor.

Çekici estetik

OPPO Enco Air2'nin yarı saydam kutu kapağı tasarımı, kullanıcılarına dikkat çekmek üzere tasarlandı. Önceki modelde beğenilen yarı saydam kutu kapağı tasarımını sürdüren OPPO, şeffaf görünen şarj kutusu ile kulaklıklara canlılık ve bireysellik katıyor. Her biri yalnızca 3,5 gr hafifliğinde olan kulaklıkların kulak kanalı ve kulağın diğer yerlerine uyguladığı basınç, aşınma deneyleriyle test edildi. Sonuç: Yokmuş gibi hissedilen ultra hafif basıncın sağladığı konfor... Hafif hissedilen kulak basıncı, kulak içi kulaklıkların gün boyu rahatça kullanılabileceği anlamına geliyor.

Kapsamlı kullanıcı deneyimi

OPPO Enco Air2 gerçek kablosuz kulaklıkla, şarj kutusu olmadan 4 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 24 saate kadar müzik dinlenebiliyor. OPPO Enco Air2, Bluetooth® 5.2 İletimi ile Çift Kulaklı Düşük Gecikme Süresi sunuyor. Kullanıcılar, düşük gecikmeli moda geçmek için sadece kulaklığa üç kez dokunarak Oyun Modunu etkinleştirebiliyor. OPPO Enco Air2'de TÜV Rheinland Yüksek Performans ve Düşük Gecikme Sertifikası da bulunuyor. Mobil oyunları oynarken veya dizi izlerken, OPPO Enco Air2'nin sertifikalı düşük gecikmeli performansı, geleneksel kablolu kulaklıklarla aynı deneyimi yaşatıyor.

Akıllı dokunmatik kontroller

Aramalardaki ses kalitesi konusunda OPPO Enco Air2, Yapay Zeka Gürültü Önleme Özelliği ile donatıldı. Bu sayede, gürültülü bir ortamda olsanız bile karşı taraf sesinizi net bir şekilde duyabiliyor. Kulak içi kulaklıklar ayrıca, güncellenen akıllı dokunmatik kontrollere de sahip. Farklı dokunma süreleri, kullanıcılara çeşitli pratik kontroller sunuyor. Eller serbest kullanım rahatlığı kapsamında OPPO akıllı telefon kullanıcıları, OPPO Enco Air2 ile uzaktan kamera kontrolü de yapabiliyor.