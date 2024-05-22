OPPO’nun yeni modeli Reno11 F 5G, Roberto Carlos’un katıldığı etkinlikle tanıtıldı

OPPO, 21 Mayıs Salı günü The Peninsula İstanbul Hotel’de efsanevi futbolcu Roberto Carlos’un katılımıyla gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle hız, performans ve şıklığı bir araya getiren yeni modeli Reno11 F 5G’yi tanıttı.

Ultra ince ve hafif tasarımı, 64MP Ultra Net Üçlü Kamerası, üstün kalite ve performansı, uzun ömürlü bataryası ve yenilikçi özellikleri ile Reno11 F 5G, davetlilerden büyük ilgi gördü. Roberto Carlos, etkinlik alanında oluşturulan mini futbol sahasında Reno11 F 5G lansmanına özel olarak 11. golünü attı.

Toplantıda 2004 yılında kurulan OPPO’nun dünya çapındaki faaliyetlerinden bahseden OPPO Kurumsal İletişim Müdürü Murat Karakoç, 20. yılını kutlayan şirketin bugün dünya çapında aylık 600 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet verdiğini, “Inspiration Ahead” (İlham Önümüzde) sloganıyla teknolojinin sınırlarını sürekli zorlayarak bu kısa sürede dünyanın önde gelen yenilikçi akıllı telefon markaları arasında yerini aldığını, dünyanın en büyük 4. telefon markası haline gelmek de dahil birçok başarıya imza attığını söyledi. Karakoç, OPPO’nun 2022 yılından bu yana başta UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere Süper Kupa, Futsal Şampiyonlar Ligi ve Gençlik Ligi finallerinin global akıllı telefon iş ortağı olarak sporseverlerle etkileşim kurma ve adını daha geniş kitlelere duyurma şansı yakaladığını kaydetti.

“3 yıl içinde Türkiye’nin 3’ü arasında yerimizi alacağız”

OPPO’nun Türkiye’deki tarihçesi hakkında da bilgiler veren Karakoç, “Son olarak bu yıl Mıstaçoğlu Holding'in bir iştiraki olan AGM A.Ş. ile gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklıkla Türkiye’deki yolculuğumuzda yeni bir dönem başlattık. Bu ortaklık kapsamında AGM, OPPO ürünlerinin üreticisi ve yetkili distribütörü olarak hizmet veriyor. Türkiye’ye olan bağlılığımızda önemli dönüm noktalarından biri olarak gördüğümüz bu ortaklıkla hem Türkiye'deki varlığımızı ve faaliyetlerimizi genişletiyor hem de ülkemizde yüksek teknoloji üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve istihdam olanaklarının artırılmasına katkı sunuyoruz. Bu iş birliği ile OPPO'yu Türkiye’deki tüketiciler arasında en güvenilir ve beklenen akıllı telefon markası haline getirmeye, ülkenin en iyi akıllı telefon markalarından biri olmaya kararlıyız. Uzmanlığımız, kaynaklarımız ve "Türkiye'de, Türkiye için" stratejimizle önümüzdeki üç yıl içinde ülkedeki en güvenilir ve ilk 3 akıllı telefon markasından biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye'deki deneyiminin futbol kariyerinde çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan efsanevi futbolcu Roberto Carlos da Türkiye'de taraftarların futbola olan tutkusundan ve stadyumlardaki atmosferden her zaman çok etkilendiğini, bu tutkulu taraftarların önünde oynamaktan her zaman büyük bir zevk ve heyecan duyduğunu ifade etti. Carlos, “OPPO beni buraya davet ettiğinde bu ülkedeki yolculuğuma yeni bir anı eklemek için tereddüt etmeden geldim. Heyecan verici bir yolculuğa çıktığımız bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. OPPO'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'nin mobil fotoğrafçılık ortağı olarak üstlendiği rol de, bu heyecan verici etkinliğe daha da büyük bir anlam katıyor. Türkiye'deki futbol kariyerim boyunca attığım 10 gole bu etkinlikte sizlerin huzurunda OPPO Reno11 F ile bir yenisini ekliyorum” diyerek alanda kurulan mini futbol sahasında temsilî 11. golünü attı ve ardından Reno 11F ile davetlilerle birlikte bir selfie çekti.

Etkinlikte AGM OPPO Ürün Yönetimi Direktörü Fatma Durusoy da Reno 11F 5G’nin özellikleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

Kategorisinin en incesi: Reno11 F 5G

Şık Doğal Estetik Tasarımı ile OPPO Reno11 F, sadece 177g ağırlığı ve 7.54mm kalınlığı ile yer aldığı orte segment akıllı telefon kategorisindeki en ince gövdeye ve en dar çerçeveye sahip telefon olma özelliğini taşıyor. Yeni ColorOS14 işletim sistemi üzerinde çalışan Reno 11F; 6nm MediaTek Dimensity 7050 mobil işlemcisi, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı, 8GB'a kadar genişletilebilir RAM, tek bir şarjla 22,3 saate kadar kesintisiz görüşme sağlayabilen süper büyük 5000mAh pili, telefonu sadece 10 dakika içinde %30 ve 48 dakika içinde tam şarj eden 67W SUPERVOOC Flash Charge teknolojisi ve verimliliği artıran özellikleri ile kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Reno serisinin bugüne kadarki en iyi su ve toz direncine sahip üyesi olan telefon, suya ve toza dayanıklılık için sahip olduğu IP65 derecesine ile üç dakikaya kadar su püskürtmesine dayanabiliyor ve yağmurda 60 dakika boyunca çalışmaya devam edebiliyor.

Reno11 F 64MP Ultra Net Ana Kamera, 8MP Ultra Geniş Açılı kamera ve 2MP Makro Kameradan oluşan 64MP Ultra Net Üçlü Kamera sistemi ve 32MP Ultra Net Selfie Kamerası ile olağanüstü fotoğrafçılık ve video yetenekleri sunuyor. Özel Portre Modu, ultra yüksek çözünürlüğü ve çarpıcı bokeh efekti ile her türlü ortam ışığında çarpıcı ve gerçekçi portreler çekmeye olanak tanıyor. Yüz tanıma ve segmentasyon gerçekleştiren, cilt tonunu ve yüz özelliklerini koruyan ve görüntü kalitesinden ödün vermeden yüz güzelleştirme efektleri uygulayan OPPO Portre Uzmanı özelliği de gelişmiş bir portre deneyimi sunuyor. Reno 11F’nin AI Silgi özelliği görüntülerde istenmeyen kişi veya nesneleri kaldırıp boşlukları tek bir iz bırakmadan doğal olarak doldurabilirken Akıllı Görüntü Matlaştırma özelliği ile de görüntülerdeki nesneler zahmetsizce kesilebiliyor.