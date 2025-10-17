Oracle’dan dev hedef: Bulut altyapı gelirleri 166 milyar dolara ulaşacak

Oracle, 2030 mali yılına ilişkin uzun vadeli büyüme beklentilerini paylaştı.

Şirketin CEO’su Clay Magouyrk, finansal analistlerle yaptığı toplantıda bulut altyapı gelirlerinin 2030 mali yılına kadar 166 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Oracle’ın CFO’su Dough Kehring ise 2030 mali yılı için toplam gelirin 225 milyar dolar, hisse başına düzeltilmiş kârın ise 21 dolar olacağını öngördüklerini açıkladı.

Analist beklentilerini aştı

Piyasadaki analist tahminleri, Oracle’ın 2030 için toplam gelirini 198,4 milyar dolar, hisse başına düzeltilmiş kârını ise 18,92 dolar olarak öngörüyordu.

Şirketin paylaştığı yeni hedefler, bu tahminlerin önemli ölçüde üzerinde kaldı.

Meta anlaşması dikkat çekti

CEO Magouyrk, son çeyrekte Oracle Bulut Altyapısı (OCI) biriminin yalnızca 30 günlük dönemde 65 milyar dolar değerinde yeni taahhüt aldığını belirtti.

Bu tutarın 20 milyar dolarlık kısmının Meta Platforms ile yapılan anlaşmadan geldiğini ifade eden Magouyrk, siparişlerin büyük kısmının OpenAI dışındaki müşterilerden geldiğini vurguladı.

Oracle’ın özellikle yapay zekâ destekli veri işleme ve bulut bilişim hizmetlerinde hızlı bir büyüme ivmesi yakaladığı belirtiliyor.