Orgino Medya ve Senkron Güvenlik birleşiyor, yeni bir teknoloji grubu doğuyor

Borsa İstanbul'da işlem gören Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin, şirket esas sözleşmesi uyarınca yönetim kuruluna aday gösterme ve oy hakkı bakımından imtiyazlı olan kurucu ortak Bülent Çobanoğlu'na ait A Grubu hisseleri, girişimci ve yatırımcı Mustafa Cihat Durmuş tarafından satın alındı.

Bu satın alma ile birlikte, Durmuş'un sahibi olduğu Orgino Medya A.Ş. ile Senkron'un tam birleşme süreci resmen başlatıldı. Gerçekleşen yönetim devri ile Senkron'un yalnızca siber güvenlik çözümleriyle sınırlı yapısından çıkarak; medya, yapay zeka, akıllı şehirler, dijital oyun ve siber güvenlik alanlarını kapsayan çok disiplinli entegre bir teknoloji grubuna dönüşümünün ilk adımı atılmış oldu.

Tüm adimlar KAP açıklamaları ile yatırımcılara duyuruldu

Satın alma süreci SPK düzenlemelerine uygun olarak yürütülürken, eş zamanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ardışık 2 önemli bildirimle kamuoyuna duyuruldu. 'İmtiyazlı hisselerin devri' ile kontrol değişikliğinin ilk duyurusu yapılırken, ikinci olarak şirketin yeni yapısına ve faaliyet alanındaki genişlemeye hukuki altyapı sağlanması ile ilgili 'Esas Sözleşme & Unvan Değişikliği' duyurusu yapıldı. Şirket 'SPK'ya Birleşme Başvurusu' ile Orgino Medya A.Ş. ile birleşmenin resmi olarak başlatıldığını KAP ilanı ile duyururken, KAP bildiriminde de önemli nitelikteki işlemler nedeniyle mevcut pay sahiplerine şirketten ayrılma hakkı tanıyan 'Ayrılma Hakkı Tanınması' duyurusunu yaptı.

Son 6 aylık dönem içinde Borsa'da günlük gerçekleşmiş işlemlerin ağırlıklı ve aritmetik ortalaması alındığında ayrılma hakkı fiyatının 221,81 TL olarak kullanılmasına, ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, ise Şirket tarafından satın alınması için 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) üst limit olduğu kamuoyu aydınlatma platformunda duyuruldu.

"Güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı sunacağız"

Şirketin mali yapısını güçlendirmek ve mali yapılandırma süreçlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamak için kapsamlı bir reform planı hazırladıklarını altını çizen Durmuş, yeni yönetiminin, yatırımcılarıyla birlikte büyüme vaadiyle yola çıkacağını dile getirerek, "Şirketimiz, mali dengeleri sağlamanın yanı sıra, siber güvenlik, yapay zeka, akıllı şehirler, dijital oyun ve medya hizmetleriyle gelecek vaat eden sektörlere yapılacak yatırımlarla uzun vadeli kazanç fırsatları sunmayı planlıyoruz. Hedefimiz, birlikte güçlü bir gelecek inşa etmek. Yatırımcılarımız, bu yol haritasının en önemli parçası. Onlara güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı sunma sözümüzü tutmak için çalışacağız. Yeni dönemde şirketimiz, ismini ve faaliyet alanlarını yenileyecek olsa da, geçmişten gelen mühendislik birikimini ve değerlerini koruyacak. Altyapımız sağlam, vizyonumuz geniş. Eski yönetimin vizyonuna ve emeğine takdir ediyoruz. Şimdi, bu değerli mirası alıp, dijital çağın gereklilikleriyle harmanlayarak, şirketimizi bir sonraki seviyeye taşıyacağız" dedi.

Entegre bir teknoloji grubuna dönüşeceğiz

Bu satın almanın, yalnızca iki şirketin değil; Türkiye'nin teknoloji ve güvenlik ekosisteminin de yeniden konumlandırılması anlamına geldiğinin altını çizen Mustafa Cihat Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Medya, dijital oyun, yapay zeka, akıllı şehirler ve güvenlik alanlarını entegre eden Senkron-Orgino yapısı, yatırımcılara uzun vadeli istikrar vaat ederken, sektöre de çok boyutlu inovasyon' perspektifi kazandıracak. Yeni yönetim ve vizyon, yalnızca yatırımcılara değil; tüm sektöre umut ve güven aşılayacak."