Orka Banyo, Pure ile banyoları farklılaştırıyor

Orka Banyo’nun Only koleksiyonunda yer alan Pure, banyolara doğallıkla birleşen çekici bir hava katıyor. Gövdesi ve ön yüzeyi mat lake, kapaklarında alüminyum elektrostatik boyalı çerçeve ile Pure’un renk stabilitesine sahip İtalyan boyası pürüzsüz bir dokunuş sağlıyor.

Ön yüzeyinde metal çerçeveye ve yarı geçirgen nervürlü füme cama sahip Pure, doğallıkta şıklığı gösteriyor. Üst modüldeki gövdesinde yer alan aynı renkteki yan plakalar ile tasarım çizgisini devam ettiren metal çerçeveli füme nervürlü cam dolap kapakları bulunuyor. Böylece her iki alanda da depolama imkanı sunuyor.

Pure’un tasarımında kullanılan çekmece içlerindeki sensörlü led ışıklar çekmece açıldığında devreye giriyor ve ihtiyaç dışı enerji tüketimini engelliyor. Mat lake beyaz, antrasit, gri, vizon renkleri ile 80 ve 100 cm ölçü alternatifleriyle doğal görünen çekici bir banyo sunuyor.

Tüm Türkiye’de 450’den fazla satış noktası ile 10 milyon evde ve 87 ülkede tüketiciyle buluşan Orka Banyo, yenilikçi üretim felsefesini yansıttığı 600’den fazla ürün çeşidiyle banyo mobilyası sektörüne öncülük ediyor.