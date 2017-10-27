Orka Holding Avrupa'daki en büyük mağazasını Madrid'de açtı

27 Ekim 2017

Moda sektörünün önemli isimlerinden Orka Holding, Avrupa'daki en büyük mağazasını İspanya'nın başkenti Madrid'de açtı. Madrid'in en lüks caddesi olarak bilinen Serrano'da D'S Damat markasıyla bir mağaza açan Orka Holding, yurt dışında 73 ülkedeki mağaza sayılarının toplamını da 160'a çıkardı.

Orka Holding İletişim ve Pazarlama Müdürü Ivan Paradelo yaptığı açıklamada, 500 metrekarelik alan içinde açılan D'S Damat'ın Avrupa'daki en büyük mağazaları olduğunu söyledi.

Orka Holding'in Tween, Damat ve D'S Damat markalarının Türkiye'de 200 yurt dışında da 160 mağaza sayısına ulaştığını vurgulayan Paradelo, "Orka Holding olarak Tween markasıyla 14 yıldır İspanya'dayız. Barselona'da iki tane mağazamız var. İspanya pazarında tecrübeliyiz ve çok iyi tanıyoruz. D'S Damat olarak ilk kez İspanya'da bir mağaza açmış olmaktan da büyük heyecan duyuyoruz." şeklinde konuştu.

D'S Damat'ın Madrid'deki mağaza açılışına Orka Holding Yönetim Kurulu üyelerinin yanısıra Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İspanya Temsilcisi Yasemen Korukçu, gazeteciler ve iş dünyasından davetliler de katıldı.