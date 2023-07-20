Otat Bakliyat, bu yıl yaklaşık 16 milyon dolar ihracat hedefliyor

Mersin’de, 15 bini kapalı olmak üzere, toplamda 25 bin metrekarelik alanda 75 personelle 8 bin ton silo kapasitesiyle başta kırmızı mercimek olmak üzere, yeşil mercimek, nohut, fasulye, börülce ve ayrıca mısır, nohut ve mercimek unu üretimi gerçekleştirdiklerini, başta Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ağırlıklı olarak kırmızı mercimek ihraç ettiklerini söyleyen Otat Bakliyat Genel Müdürü Cavit Memiş, yılda yaklaşık 20 bin ton civarında kırmızı mercimeği işlediklerini, yurt içinde ve yurt dışında Otat markası altında ürünlerini tüketiciyle buluşturduklarını ifade etti.

İşledikleri ürünlerin yüzde 52’sini ihraç ettiklerini, yüzde 48’ini ise yurt içi pazarında değerlendirdiklerini kaydeden Memiş, “Firma olarak en çok sattığımız ürün kırmızı mercimektir. 18 bin ton mercimek satıyoruz. Bunun yüzde 70’ini ihraç ediyoruz.

Şu anda kırmızı mercimek ihracatı yasak olduğundan Avrupa ülkelerine organik ürün satabiliyoruz. Geçen yıl bakliyat ihracatı serbestti. İhracatın yasaklanmasından dolayı bu yıl düşüş bekliyoruz. Bakliyat ürünlerinde ihracat yasaklarının bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz. Firma olarak yıllık 2 bin- 2 bin 500 ton arasında organik ürün işliyoruz” dedi.

Dünya, Türk malı mercimeği tercih ediyor

Dünyanın en büyük kırmızı mercimek üreticisi Kanada’nın yıllık 2 milyon ton mercimek ürettiğini belirten Memiş, “Ülkemizde kırmızı mercimek o yılın şartlarına göre 150 ile 500 bin ton arasında üretiliyor.

Türk mercimeği, lezzet ve pişirim olarak Kanada mercimeğinden daha lezzetli olduğundan Türk malı mercimek daha çok tercih ediliyor” şeklinde konuştu. OTAT Bakliyat olarak ihracatın yanında hemen hemen bütün bakliyat ürünlerini de ithal ettiklerini belirten Cavit Memiş, “Firma olarak geçen yıl yaklaşık 6 bin ton kırmızı mercimek, ayrıca, 300 bin ton nohut, bin tona yakın fasulye, 700 bin ton yeşil mercimek, 300 bin ton barbunya, 400 bin ton börülce, 150 bin ton bakla ithal ettik" dedi.

Memiş, ithal edilen ürünleri fabrikalarında işledikten sonra hem transitte hem de iç piyasada değerlendirdiklerini ifade etti. Memiş, bu yıl yaklaşık 350 bin ton kırmızı mercimek, 300 bin ton nohut, 30 bin ton yeşil mercimek, 100 bin ton fasulye, 8 bin ton barbunya, 1 milyon tonun üzerinde yemlik mısır, 45 bin ton civarında Popcorn mısır, 22 milyon ton civarında ise buğday rekoltesinin beklentisi olduğunu dile getirdi.

Otat markalı bakliyat ürünlerinin bölgesel zincir marketlerde bulunduğunu, ayrıca başta İzmir olmak üzere Manisa, Balıkesir ve Çanakkale’de bayileri kanalıyla OTAT ürünlerini tüketicilerle buluşturduklarını ifade eden Cavit Memiş, bu illerde dökme, çuval ve paket satışlarının mevcut olduğunu dile getirdi. Genel olarak 25 kiloluk çuvallarda satış yaptıklarını söyleyen Memiş, 500 gramdan 1 tona kadar ambalajlı ürünlerinin de satışını yaptıklarını belirtti. Otat Bakliyat Genel Müdürü Cavit Memiş ayrıca, birçok ülkede var olan Bakliyat Borsası’nın, ülkemizde Mersin’de kurulması gerektiğinin altını çizdi.