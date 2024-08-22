Otizmli bireyler için kapsayıcı iş hayatı projesi: Turuncu Odak

Seda Kızıltan, Boyner Grup olarak insana ve topluma, işe ve dünyaya karşı sorumluluk başlıkları altında çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti. Kızıltan, "Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık bakış açımızla insan onuruna yakışır iş ve çalışma şartları sunmak temel hedeflerimiz arasında. 2023'te Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Turuncu Odak' projemizde de otizmli bireylere kapsayıcı fırsatlar sağlamak için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Hedef: Kalıcı çözümler sunabilmek

Kızıltan, "Projemizin ardından şirketimizde bilmediğimiz ancak otizm teşhisi konmuş çocuğu, kardeşi ve yakınları olan birçok çalışma arkadaşımız olduğunu fark ettik. Onlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla bir seminer düzenledik. Bu seminerde de, Tohum Otizm Vakfı ile bir araya getirerek, benzer durumda olanlarla el ele tutuşmalarını ve sorunlarına kalıcı çözümler bulmalarını sağlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Uzun vadede, otizmli bireylerin arasında iş ortamında değer üretmeye hazır olanlara kapsayıcı fırsatlar sunmaya odaklanacaklarını ifade eden Kızıltan, şunları kaydetti: "Boyner mağazalarında başlayan proje kapsamında ilk etapta otizmli bireylere kapsamlı bir oryantasyon programı sağlanmış durumda. 2025'te de hem daha fazla otizmli bireye ulaşmak hem de bu konuda farkındalık oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."