Oto şarj istasyonlarına sigorta çözümleri geliyor

Dünyada enerji maliyetleri ve Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı enerji krizi devam ediyor. Avrupa ülkeleri enerji fiyatlarını sınırlamak, vergileri azaltmak, düşük gelirli kesime destek olmak ve kamu binalarındaki ısıyı düşürmek gibi önlemler alıyor. Doğalgaz fiyatlarının yaklaşık 10 kat artması ile birlikte Avrupa'da hemen hemen tüm ülkeler, enerji krizi ile savaşmak üzere ek bütçeleri devreye alıyor. Ek bütçelerin toplam büyüklüğü ise 250 milyar euro’yu aşmış durumda. Ayrıca pek çok ülkede, devreden çıkarılması planlanan eski teknoloji termik ve nükleer santrallerin de yeniden devreye alınması ya da devreden çıkarılma süresinin uzatılması gündemde.

Enerji üretimi 2023 yılında yüzde 1,3 artacak

2022 yılında Türkiye’de toplam yıllık enerji üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 9,14 artarak 334,7 TWh (terawatt saat) olduğunu, dünyada ise toplam enerji üretiminin yüzde 1,3 artarak 27.044 TWh’e ulaştığını belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Bu artış pandemi öncesi seviyelere geri dönüldüğünün de bir göstergesi. Hammadde fiyatlarındaki artış ve dünyadaki kimi önemli ülkelerdeki ekonomik yavaşlama, enerji tüketiminin ve dolayısıyla enerji üretimini negatif yönlü etkiliyor. Öte yandan, geleneksel enerji üretim yöntemlerindeki yavaşlamayı yenilenebilir enerji kaynakları dengeliyor. Toplam üretimin yaklaşık yüzde 33’ünü yenilenebilir enerji oluşturuyorken yenilenebilir enerji üretiminde ise yüzde 6’lık bir artış öngörülüyor” dedi.

Enerji ihtiyacı yenilenebilir santrallerle destekleniyor

Enerji fiyatlarındaki son dönemde yaşanan artışın sigorta sektörüne etkisini değerlendiren Murat Çiftçi, “Enerji fiyatlarındaki artış büyük ölçüde geleneksel enerji santrallerinin hammaddesi olan petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki artıştan ve dünyadaki güncel jeopolitik durumdan kaynaklanıyor. Yenilenebilir enerji santralleri bu hammadde fiyatındaki artıştan etkilenmediğinden, bir dengeleme faktörü olarak işlev gösteriyor. Enerji fiyatlarındaki artışın sigorta sektörüne yansıması ise poliçe fiyatlarındaki artış olarak kendini gösteriyor. Öte yandan enerji sektörüne yönelik sigorta ürünleri de çeşitlenmeye devam ediyor. Örneğin elektrikli araç kullanımının artışıyla birlikte şarj istasyonlarının sigortalanması için sektörde çeşitli çözümler geliştiriliyor ve farklı ürünler sunuluyor” diye konuştu.

Güneş ışımasının azalmasına yönelik çözümler geliştiriliyor

Murat Çiftçi, sigorta sektöründe yeşil enerjinin desteklenmesi konusunda da şunları söyledi: “Dünya genelinde iş yapan ve piyasaya yön veren büyük reasürans şirketleri bir süredir karbon salınımı yüksek olan kömür gibi termik santrallere teminat desteğini kısmen ya da tamamen çekmiş durumda. Teminat bulunabilen risklerde ise şart ve fiyatlama açısından bir ağırlaşma söz konusu. Yenilenebilir enerji yatırımları için reasürörler oldukça ilgili ve risk iştahları yüksek. Piyasadaki rekabet ortamı fiyatların ve şartların sigortalılar lehine iyileşmesi sonucunu doğuruyor. Ayrıca pek çok reasürans ve sigorta şirketleri yenilenebilir enerji yatırımları sigortalarında özel ürünler çıkararak, oldukça geniş teminatlar sunuyor. Hatta sektörde güneş ışımasının azalması gibi riskler için parametrik sigorta çözümleri dahi mevcut.”