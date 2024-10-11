Otokar, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Ekonomik, sosyal, çevresel başarılar ve kurumsal yönetişim konularını kapsayan Sürdürülebilirlik Raporu'nda Otokar, bu alanlardaki başarılarını ileriye taşımak ve küresel arenada daha da güçlü olmak hedefiyle yaptığı çalışmaları aktardı.

Çevreci ve yenilikçi ürünleriyle gelecek nesillerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Otokar, teknoloji ve dijitalleşmeyi bu süreçte itici güç olarak kullanırken, şirket, Arifiye'deki fabrikasında gerçekleştirilen enerji verimliliği faaliyetleri kapsamında devreye aldığı projelerle 2023'te yaklaşık 1537 MWh enerji ve 695 ton karbondioksit tasarrufu sağladı. Ayrıca, su kaynaklarının korunması için gerçekleştirdiği projelerle yaklaşık 150 bin metreküp suyu geri dönüştürerek üretim süreçlerine kazandırdı.

Otonom e-Centro ve Kent Hidrojen

Geleceğin ihtiyaçlarına yönelik yeni donanım ve uygulamalar geliştirme çalışmalarını sürdüren şirket 2023'te AR-GE ve dijital dönüşüm projeleriyle sektördeki öncülüğünü pekiştirirken, 2023'te ticari ve askeri araç alanlarında yeni ürünlerini tanıtan şirket, hidrojen yakıt hücreli otobüs modeli Kent Hidrojen'i geliştirerek bu alandaki başarılarına yenisini ekledi.

Otokar'ın Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli otobüsü Otonom e-Centro da 2023'te ürün gamında yerini aldı. Ayrıca, Türkiye'nin ilk paletli insansız zırhlı aracı Alpar'ı ürün ailesine dahil eden Otokar, savunma sanayiinde yenilikçi çözümlerini genişletirken, faaliyet gösterdiği sektörlerde dijital dönüşüm yolculuğunda da öncü olmayı hedefleyerek, geliştirdiği projelerle sektördeki teknolojik dönüşüme katkı sağlamaya devam etti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 'Çevre Ödülü'...

2023'te Sakarya'daki fabrikasında güneş enerji panellerini devreye alarak yenilenebilir enerjiye katkısını artıran Otokar, çalışan memnuniyeti ve toplumsal sorumluluk projelerine de devam etti. İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanlarına 37 bin 243 saat eğitim veren şirket, gençlere yatırım yapmayı da sürdürürken, 2023'te 177 lise ve 38 meslek yüksekokulu öğrencisine staj imkanı sağladı. Otokar ayrıca, çevresel sorumluluğa verdiği önemi Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından layık görüldüğü "Çevre Ödülü" ile de tescilledi.

2014'den bugüne şirket BIST sürdürülebilirlik endeksinde

Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, "2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılını ve şirketimizin 60. yılını birlikte kutlamanın gururunu yaşadık. Sürdürülebilirlik çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ettik. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla karbon ayak izimizi azaltırken enerji verimliliği çalışmalarımız sayesinde önemli tasarruflar elde ettik. En değerli sermayemiz olan çalışanlarımızın gelişimini destekleyerek, eşitlikçi ve katılımcı bir iş iklimi oluşturduk." açıklamalarında bulundu. 2014'den beri BIST sürdürülebilirlik endeksinde yer alan Otokar'ın performansına dikkati çeken Özüner, raporlama yılında art arda 15'inci kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası olmayı başardıklarını ifade etti.

Avrupa'da büyümeye devam

Özüner, Türkiye'nin yanı sıra, Avrupa'da da büyümelerini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Fransa ve Romanya'nın ardından ticari araçlarda faaliyet gösteren iştirak şirketlerimiz arasına İtalya'yı da ekledik. Bir yandan küresel açılımımıza devam ederken, diğer yandan uzun vadeli çevresel ve sosyal hedeflerimizi genişlettik. Hedefimiz, yeşil ulaşım, enerji verimliliği, dijitalleşme ve toplumsal katkı alanlarında sürdürülebilir büyümeyi devam ettirerek küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmek. 2050'ye kadar karbon nötr olmayı hedefleyen Koç Holding Karbon Dönüşüm Programı'nda aktif rol oynuyoruz. Bu doğrultuda, çevresel etkilerimizi yakından takip ediyor, enerji verimliliğini artırmak için yenilikçi teknolojilere, yeşil ulaşım çözümlerine ve geleceğe yatırım yapıyoruz."