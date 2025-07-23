Otokar, IDEF 2025’e 10 zırhlı araçla katıldı
Türkiye’nin kara araçları ürün grubu ihracat lideri Otokar, IDEF'te COBRA II, ARMA, TULPAR, URAL ve AKREP II araçlarının farklı kule ve görev donanımları ile yer alıyor. Romanya siparişi COBRA II'nin ilk kez ön sergisi yapılırken, TULPAR’ın 120 mm kule ile donatılmış versiyonu da ilk kez sergileniyor.
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir kez daha dünyaca ünlü zırhlı araçları ile yer alıyor. Otokar bu yıl İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen organizasyona 10 aracıyla katılıyor. Otokar’ın Romanya sözleşmesi kapsamında ürettiği COBRA II 4x4 zırhlı aracı ilk kez tanıtılırken, 120 mm kuleli TULPAR Paletli Zırhlı Muharebe Aracı da Türkiye’de ilk defa sergileniyor. Standındaki araçlarının yanı sıra Otokar’ın ARMA ailesinden 3 farklı zırhlı aracı da Aselsan standında görülebilecek.
“Sadece ürün değil, teknoloji ihraç ediyoruz”
Otokar’ın Türkiye’nin en deneyimli kara araçları üreticisi olduğunu vurgulayan Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, “33 binden fazla askeri aracımız, 40 ülkede, 70'ten fazla son kullanıcıda aktif olarak görev yapıyor. Bu veriler Otokar’ın beka kabiliyetini ve global ölçekte duyulan güveni kanıtlıyor.
Sahip olduğumuz birikim, knowhow, tasarım, test ve üretim kabiliyetlerimiz sayesinde müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki taleplerini hızla karşılıyoruz. Artık sadece ürün değil, teknoloji de ihraç ediyoruz. Yurtdışında teknoloji transferi ve yerel üretim kabiliyetlerimizle öne çıkıyoruz. Kara araçlarında ülkemizi temsil ederken, ihracatımızla Türkiye ekonomisine güç katıyoruz” açıklamasını yaptı.
İki farklı konfigürasyon COBRA II Otokar standında
Türkiye’de ve ihracat pazarlarında sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekâtları dahil pek çok görevde başarıyla hizmet veren ve küresel ölçekte 20’den fazla son kullanıcıda aktif görev yapan COBRA II, IDEF’te iki ayrı varyantıyla yer alıyor. Romanya siparişi ile uluslararası başarısını bir kez daha kanıtlayan COBRA II, yüksek koruma seviyesi, hareket kabiliyeti, geniş iç hacmi ve taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.
COBRA II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma sağlıyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sunan COBRA II, farklı görevlere kusursuz uyum sağlıyor. Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen COBRA II, modüler yapısı sayesinde Zırhlı Personel taşıyıcı, Silah Platformu, Kara Gözetleme Radar Platformu, KBRN Keşif Aracı, Komuta Kontrol Aracı ve Ambulans gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.
IDEF 2025’te COBRA II, Açık Kule ile donatılmış Romanya aracı ve 25 mm MIZRAK kule ile donatılmış versiyonu ile fuarın dikkat çekici ürünleri arasında yer alıyor. Özellikle 25 mm MIZRAK kule, yüksek kalibrenin sağladığı üstün ateş gücünü kompakt ve hafif tasarımıyla birleştirerek, saha operasyonlarında görev etkinliği ve taktiksel üstünlük açısından kritik bir yenilik olarak öne çıkıyor.
Çok tekerlekli modüler zırhlı ARMA da fuarda
Otokar’ın yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı aracı ARMA, IDEF’te iki farklı varyant ve beş farklı donanımla görülebilecek. ARMA 6x6 Zırhlı Muharebe Aracı 25 mm MIZRAK Kule ile ARMA 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı 30 mm MIZRAK Kule ile Otokar standında sergileniyor. Ayrıca ARMA 8x8 KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Aracı, ARMA 6x6 PUHU Mobil V/UHF Elektronik Destek (ED) Sistem Aracı ve ARMA 6x6 HPEM EJDERHA Anti-Drone Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistem Aracı Aselsan standında yer alıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabilen ARMA ailesi; zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol aracı ve KBRN keşif aracı gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.
Geleceğin muharebe platformu: ARMA II
Otokar’ın asimetrik tehditleri de göz önüne alarak geliştirdiği ARMA II 8x8 ise dünyada kendi sınıfındaki en yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) korumasını yüksek arazi kabiliyetiyle birlikte optimum şekilde sunuyor. 40 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç, muharebe koşullarında daha fazla taşıma kapasitesi ve daha fazla koruma sağlarken, 120 mm kalibreye kadar ağır silah sistemlerinin entegrasyonuna da imkân veriyor. Yüksek teknolojiye sahip ARMA II’de 6 silindirli, turbo dizel, 720 BG gücünde motor bulunuyor.
Üç yıllık geliştirme sürecinin ardından tüm testleri başarıyla tamamlayan ARMA II, zırhlı muharebe aracından zırhlı personel taşıyıcıya; komuta kontrol aracından hava savunma görevlerine kadar pek çok farklı göreve uygun bir platform sunuyor. Büyütülebilen gövde ana yapısının sağladığı ilave hacim ile hem bakım-onarım hem de ambulans gibi çeşitli görevleri de yerine getirebilen sınıfının en üstün aracı olma özelliğini taşıyor. ARMA II, IDEF 2025’te John Cockerill 105 mm Kule ile sergileniyor.
TULPAR, ilk kez Türkiye’de sergileniyor
Otokar’ın TULPAR Modüler Zırhlı Paletli Aracı, üstün hareket kabiliyeti, yüksek ateş gücü ve güçlü beka özellikleri ile dikkat çekiyor. 28 bin ila 45 bin kilogram arasında genişleme potansiyeline sahip modüler tasarımı sayesinde farklı konfigürasyonlar için ortak gövde ve alt sistemler kullanılabiliyor. En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında test edilen TULPAR, üstün balistik ve mayın korumasına sahip. 120 mm’ye kadar yüksek ateş gücü gerektiren görevlerde etkin çözümler sunan TULPAR, üstün hareket kabiliyeti sayesinde ana muharebe tanklarının ağırlıkları nedeniyle görev yapamadığı dar sokaklar, hafif köprüler ve ağaçlık arazilerde de görev yapabiliyor. IDEF 2025’te TULPAR, 30 mm MIZRAK Kule ve Leonardo HITFACT MkII 120 mm Kule ile donatılmış iki farklı konfigürasyonu ile sergileniyor