Otokar, IDEF 2025’e 10 zırhlı araçla katıldı

Koç Topluluğu şirketle­rinden Otokar, IDEF 2025 Uluslararası Sa­vunma Sanayii Fuarı’nda bir kez daha dünyaca ünlü zırhlı araçla­rı ile yer alıyor. Otokar bu yıl İs­tanbul Fuar Merkezi’nde düzen­lenen organizasyona 10 aracıy­la katılıyor. Otokar’ın Romanya sözleşmesi kapsamında üretti­ği COBRA II 4x4 zırhlı aracı ilk kez tanıtılırken, 120 mm kuleli TULPAR Paletli Zırhlı Muhare­be Aracı da Türkiye’de ilk defa sergileniyor. Standındaki araç­larının yanı sıra Otokar’ın AR­MA ailesinden 3 farklı zırhlı ara­cı da Aselsan standında görüle­bilecek.

“Sadece ürün değil, teknoloji ihraç ediyoruz”

Otokar’ın Türkiye’nin en de­neyimli kara araçları üretici­si olduğunu vurgulayan Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, “33 binden fazla askeri aracımız, 40 ülkede, 70'ten fazla son kulla­nıcıda aktif olarak görev yapıyor. Bu veriler Otokar’ın beka kabili­yetini ve global ölçekte duyulan güveni kanıtlıyor.

Sahip oldu­ğumuz birikim, knowhow, tasa­rım, test ve üretim kabiliyetleri­miz sayesinde müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki talepleri­ni hızla karşılıyoruz. Artık sade­ce ürün değil, teknoloji de ihraç ediyoruz. Yurtdışında teknoloji transferi ve yerel üretim kabili­yetlerimizle öne çıkıyoruz. Ka­ra araçlarında ülkemizi temsil ederken, ihracatımızla Türki­ye ekonomisine güç katıyoruz” açıklamasını yaptı.

İki farklı konfigürasyon COBRA II Otokar standında

Türkiye’de ve ihracat pazar­larında sınır koruma, iç güven­lik ve barış koruma harekâtları dahil pek çok görevde başarıyla hizmet veren ve küresel ölçekte 20’den fazla son kullanıcıda aktif görev yapan COBRA II, IDEF’te iki ayrı varyantıyla yer alıyor. Romanya siparişi ile uluslarara­sı başarısını bir kez daha kanıt­layan COBRA II, yüksek koruma seviyesi, hareket kabiliyeti, ge­niş iç hacmi ve taşıma kapasite­siyle öne çıkıyor.

COBRA II, ba­listik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma sağlıyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sunan COB­RA II, farklı görevlere kusur­suz uyum sağlıyor. Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesin­de özellikle tercih edilen COB­RA II, modüler yapısı sayesin­de Zırhlı Personel taşıyıcı, Silah Platformu, Kara Gözetleme Ra­dar Platformu, KBRN Keşif Ara­cı, Komuta Kontrol Aracı ve Am­bulans gibi farklı görevlerde kul­lanılabiliyor.

IDEF 2025’te COBRA II, Açık Kule ile donatılmış Romanya aracı ve 25 mm MIZRAK kule ile donatılmış versiyonu ile fu­arın dikkat çekici ürünleri ara­sında yer alıyor. Özellikle 25 mm MIZRAK kule, yüksek kalibre­nin sağladığı üstün ateş gücü­nü kompakt ve hafif tasarımıyla birleştirerek, saha operasyonla­rında görev etkinliği ve taktiksel üstünlük açısından kritik bir ye­nilik olarak öne çıkıyor.

Çok tekerlekli modüler zırhlı ARMA da fuarda

Otokar’ın yüksek taktik ve tek­nik özelliklere sahip çok teker­lekli modüler zırhlı aracı AR­MA, IDEF’te iki farklı varyant ve beş farklı donanımla görülebile­cek. ARMA 6x6 Zırhlı Muhare­be Aracı 25 mm MIZRAK Kule ile ARMA 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı 30 mm MIZRAK Kule ile Otokar standında sergileniyor. Ayrıca ARMA 8x8 KORKUT Al­çak İrtifa Hava Savunma Aracı, ARMA 6x6 PUHU Mobil V/UHF Elektronik Destek (ED) Sistem Aracı ve ARMA 6x6 HPEM EJ­DERHA Anti-Drone Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistem Aracı Aselsan standında yer alı­yor. İhtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabilen ARMA ailesi; zırh­lı personel taşıyıcı, zırhlı muha­rebe aracı, komuta kontrol aracı ve KBRN keşif aracı gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.

Geleceğin muharebe platformu: ARMA II

Otokar’ın asimetrik tehditleri de göz önüne alarak geliştirdiği ARMA II 8x8 ise dünyada ken­di sınıfındaki en yüksek balis­tik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) korumasını yüksek ara­zi kabiliyetiyle birlikte optimum şekilde sunuyor. 40 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç, mu­harebe koşullarında daha fazla taşıma kapasitesi ve daha fazla koruma sağlarken, 120 mm ka­libreye kadar ağır silah sistemle­rinin entegrasyonuna da imkân veriyor. Yüksek teknolojiye sa­hip ARMA II’de 6 silindirli, tur­bo dizel, 720 BG gücünde motor bulunuyor.

Üç yıllık geliştirme sürecinin ardından tüm testleri başarıy­la tamamlayan ARMA II, zırhlı muharebe aracından zırhlı per­sonel taşıyıcıya; komuta kontrol aracından hava savunma görev­lerine kadar pek çok farklı göre­ve uygun bir platform sunuyor. Büyütülebilen gövde ana yapısı­nın sağladığı ilave hacim ile hem bakım-onarım hem de ambulans gibi çeşitli görevleri de yerine ge­tirebilen sınıfının en üstün ara­cı olma özelliğini taşıyor. ARMA II, IDEF 2025’te John Cockerill 105 mm Kule ile sergileniyor.

TULPAR, ilk kez Türkiye’de sergileniyor

Otokar’ın TULPAR Modüler Zırhlı Paletli Aracı, üstün hareket kabiliyeti, yüksek ateş gücü ve güçlü beka özellikleri ile dikkat çekiyor. 28 bin ila 45 bin kilogram arasında genişleme potansiyeline sahip modüler tasarımı sayesinde farklı konfigürasyonlar için ortak gövde ve alt sistemler kullanılabiliyor. En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında test edilen TULPAR, üstün balistik ve mayın korumasına sahip. 120 mm’ye kadar yüksek ateş gücü gerektiren görevlerde etkin çözümler sunan TULPAR, üstün hareket kabiliyeti sayesinde ana muharebe tanklarının ağırlıkları nedeniyle görev yapamadığı dar sokaklar, hafif köprüler ve ağaçlık arazilerde de görev yapabiliyor. IDEF 2025’te TULPAR, 30 mm MIZRAK Kule ve Leonardo HITFACT MkII 120 mm Kule ile donatılmış iki farklı konfigürasyonu ile sergileniyor