Otokoç Otomotiv’den nitelikli yatırımcılara 2,3 milyar TL’lik tahvil ihracı

Öncülük vizyonu doğrultusunda attığı adımlarla tam 96 yıldır sektörde standartları tanımlayan; otomotiv perakendeciliği ve araç kiralama alanlarında faaliyet gösteren Türkiye’nin lider mobilite şirketi Otokoç Otomotiv, 2024 yılı içinde nitelikli yatırımcılara yönelik ilk tahvil ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Otokoç Otomotiv Finans ve Mali İşler Lideri Dr. M. Önder Kutman şu bilgileri paylaştı:

“2024 yılındaki ilk tahvil ihracımızı nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 2,3 milyar TL tutarında, 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak gerçekleştirdik. İhracını yapmış olduğumuz bu tahvil, yatırımcılardan gelen yüksek talep ile 2024 yılının en yüksek hacimli özel sektör tahvillerinden biri oldu. Sağladığımız bu kaynağı özellikle kısa ve uzun dönem araç kiralama projelerimizde kullanmayı planlıyoruz. Tüm yatırımcılarımıza gösterdikleri bu güven için teşekkür ediyoruz.”