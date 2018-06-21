Otokoç'un 90, Rahmi Koç'un iş hayatındaki 60. yılı kutlandı

21 Haziran 2018

Türkiye’de otomotiv sektörünün en köklü şirketlerinden Otokoç Otomotiv’in 90, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un iş hayatının 60’ıncı yıl dönümü kutlandı.

Otokoç Otomotiv, 1928'de Ankara’da Ford bayiliği ile başlayan yolculuğunun 90. yılında, Türkiye Otomotiv pazarından aldığı yüzde 8 pay, gerçekleştirdiği 100 bin adetlik araç satışı, 90 bin adetlik araç kiralama filosu ve 4 bine yakın çalışanıyla 9 ülkede faaliyet gösteriyor. Otokoç Otomotiv 2018 yılında 8.5 milyar TL ciro hedefliyor.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen törene, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir’in yanı sıra Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, Otokoç Otomotiv’in mevcut ve emektar yöneticileri, cemiyet hayatından konuklar ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Komedyen Cem Yılmaz da Rahmi M. Koç'un hayatıyla ilgili yaptığı sunumda davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Amaçlarının, geçmişlerinden aldığı emaneti yarattıkları yeni değerlerle, gelecek nesillere, en iyi şekilde aktarmak olduğunu vurgulayan Genel Müdür Görgün Özdemir, “Öncülük ettiğimiz sektörlere yıllar içinde yön veren bütün o adımlar şimdi birer kilometre taşı" dedi.

Törende Otokoç Otomotiv adına Ömer M. Koç ve Ali Y. Koç tarafından Rahmi M. Koç’a 60. yıl plaketi takdim edildi.