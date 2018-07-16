Otomasyon ürünlerini tek çatıda birleştirdi

16 Temmuz 2018

Türk sanayisine yüksek katma değerli ileri teknoloji otomasyon çözümleri sağlayan Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0’a uyumlu “Panolu Çözüm Platformu” ile yenilikçi otomasyon sistem çözümlerini tek çatı altında topluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, platform, endüstriyel tesislere ve alt yapı projelerine kısa sürede devreye alma imkanı tanıyor. İçinde bulunan hazır çözüm parametreleri ve programları sayesinde ek donanım ihtiyacını da ortadan kaldıran platform; hızlı ve kolay kurulum, devreye alma ve arıza teşhisine imkan tanıyor.

Modüler bir tasarıma sahip olan “Panolu Çözüm Platformu” bakım maliyetlerini ve durma sürelerini azaltıyor.

Türk sanayisine yüksek katma değerli ileri teknoloji otomasyon çözümleri sağlayan Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0’a uyumlu “Panolu Çözüm Platformu” ile yenilikçi otomasyon sistem çözümlerini tek çatı altında topluyor. Dış kabini Türkiye’de üretilen platform, endüstriyel tesislere ve alt yapı projelerine kısa sürede devreye alma imkanı sunuyor.

Platform, vinç, açma-sarma ve asansör uygulamaları için geliştirilmiş özel fonksiyonları sayesinde geleneksel frekans inverterlerinden çok daha fazlasını sağlayan Mitsubishi Electric’in yeni inverter serisi A800 Plus ile daha da güçlü hale getirilebiliyor.

Ek donanıma ihtiyaç kalmıyor

Fan, pompa, kompresör, klima santrali, değirmen, konveyör, vinç, kırıcı, karıştırıcı ve açma-sarma uygulamaları gibi pek çok farklı prosesin otomasyonunu çok daha pratik ve verimli bir şekilde gerçekleştirme imkanı tanıyan Panolu Çözüm Platformu, içinde bulunan hazır çözüm parametreleri ve programları sayesinde ek donanım ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Bu platform PLC kontrol sistem çözümü, düşük harmonikli çözüm, fren ünitesi ve fren direnci çözümü, pano soğutma sistem çözümü gibi alanları da içerecek şekilde komple çözüm sunabilen bir alt yapıya sahip. Ayrıca geniş opsiyon yelpazesi ve modüler yapısı sayesinde tesisler ve projelerin ihtiyaçları doğrultusunda ister tek tek ister gruplar halinde tercih edilebiliyor.

Modüler pano sistemi

Mitsubishi Electric'in Panolu Çözüm Platformu, EN 61439-1/2 tip test standartlarına uygun bara sistemleri ve aksesuarlarıyla donatılmış, montaj talimatlarına göre üretilmiş, kısa devre ve sıcaklık artışı testlerinden geçmiş modüler bir tasarıma sahip.

Mitsubishi Electric'in üst düzey kalite anlayışıyla geliştirilen platform, yüzde 95 nemli ortamda ve -10 ya da 50 derece ortam sıcaklığında bile kayıpsız çalışma özelliğine sahip IP21'den IP54'e kadar uzanan geniş pano IP seçeneği sunuyor.

Ayrıca yüksek emiş kapasiteli fan ve fan modülüne sahip tepe havalandırma sistemi ve kaynaksız iskelet yapısı ile kusursuz topraklama sürekliliği imkanı tanıyor.

A800 ve F800 inverterler ile daha da güçlü

Sabit mıknatıslı (permanent magnet) ve asenkron motorlar için benzersiz motor tanıma, V/f ve vektör kontrolü çalışma, açık ve kapalı çevrim vektör kontrolü, hız, tork ve pozisyon kontrolü ile çalışma gibi uygulamalara göre geliştirilmiş standart özellikler barındıran Panolu Çözüm Platformu, bu sayede yüksek proses uyumu sağlıyor.

Mitsubishi Electric'in benzersiz kaldırma, yürütme ve pozisyonlama fonksiyonlarına sahip A800 serisi inverterleri ile güçlendirilen panolu inverter çözümleri; yüzde 250 aşırı yüklenme kapasitesi, gelişmiş frenleme kabiliyeti ve kapalı çevrim çalışma özelliklerini taşıyor.

Doğuştan yetenekli, gelişmiş fan pompa fonksiyonlarına sahip F800 serisi inverterler ile güçlendirilmiş çözümleri ise benzersiz PID teknolojisiyle mükemmel debi, basınç ve sıcaklık kontrolü özellikleri sunuyor.

Kaynak: AA