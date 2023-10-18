Outdoor ‘in’ oldu, sektör ihracatla büyümeye yöneldi

Sevilay ÇOBAN

Quiksilver, Billabong, Salomon, Merrell ve Jack Wolfskin olmak üzere yaklaşık 15 global markayı Türkiye’ye getiren Olgar Grup, perakendeciliğe yeni bir soluk getirme hedefiyle ürünlerini sadece mağazada sergilemiyor aynı zamanda müşterinin yer aldığı tüm platformlara taşıyor.

OLGAR Genel Müdürü Barış Andırınlı, “New way of retail” adlı bir konsepti “Perakendeciliği 4 duvar arasından çıkararak, yılda 70’den fazla etkinlikle ürünlerimizi, yaşam biçimimizi, markalarımızı tüketiciye birebir temas ederek anlatmaya çalışıyoruz” sözleriyle DÜNYA’ya anlatıyor.

“Yurtdışı atağımızı Gürcistan’da sonra Kazakistan’da yapacağız”

Türkiye’deki 56 mağazanın yanında Gürcistan’da da 4 mağazada hizmet verdiklerini ifade eden Ardırınlı, “2023 yılında yaklaşık 3 milyar TL ciro hedefliyoruz. OLGAR hem perakende alanındaki SPX hem de franchise sistemiyle ilerleyen VAULT mağazaları ile Türkiye genelindeki 56 mağazasıyla alternatif sporlarda pazar lideri konumunda. Aynı zamanda yurtdışı büyüme de şirketin en önemli odaklarından biri.

Gürcistan’da bulunan 4 mağazaya ek olarak, şimdi de Kazakistan pazarına açılıyoruz ve 2 büyük mağazamızı 2023 yılı bitmeden misafirlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Kazakistan pazarında ise daha hızlı bir büyüme planlıyoruz, kısa zamanda 10 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz. OLGAR bünyesinde 500’den fazla çalışanımız bulunuyor. Hedefimiz, yeni yatırımlarımızla, bu sayıyı hızla artırmak ve istihdama destek olmak” diyor.

“Spor giyime ilgi trend değil kalıcı değişimin ayak sesi”

Spor ürünlerine ve malzemelerine olan ilginin pandemi öncesi ve sonrasını karşılaştıran Ardırınlı, şu sözlerle ifade ediyor; “Pandemi süresince ve sonrasında hepimiz doğaya daha çok önem vermeye ve çıkmaya başladık. Bunun yanında ofis yerine evde çalışma sistemiyle birlikte klasik ofis giyiminden uzaklaşıldı, daha işlevsel ve spor giyime ilgi arttı.

Ancak biz bunu bir trend olarak görmüyoruz, bu hali hazırda devam eden bir değişim sürecinin hayatımızda daha kalıcı bir yer edinmesinin ayak sesleri. Spor ürünlerini günlük hayata adapte eden giyim alışkanlıklarında da düşüş gözlemlemiyoruz. Bu tercihlerin hepimizin hayatında kalıcı bir etkisi oldu.”

Sektör büyüyor, bayi talebi artış gösteriyor

Ardırınlı, bu değişimim spor perakendesine olumlu etkide bulunduğunu ve sektörü büyüttüğünü belirterek, müşteri sayısının ve bu ürünleri ilk kez deneyimleyen yeni müşteri sayısını artışıyla daha fazla alışveriş yapıldığına dikkat çekiyor. Ardırınlı, “Bu da bayi tarafında ürünlere olan talebi olumlu etkiledi. Bayilik talebinde yüzde 50’lik bir artış söz konusu. Önümüzdeki dönemde de bu trendin artarak devam edeceğini düşünüyoruz" diyor.

“Perakendeciliği 4 duvar arasından çıkartıyoruz”

SPX ile alışılageldik perakendeciliğin dışına çıktıklarını ifade eden Ardırınlı, “Biz ‘ürünümüzü rafa koyalım, misafirlerimiz gelsin ve alsın’ gibi bir yaklaşımla hareket etmiyoruz. İnsanların deneyim mağazacılığına yöneldiği, deneyimi ön planda tuttuğu, ürünlere dokunmak istediği ortamda, özellikle teknik ürünler de sattığımız için bu ürün ve sporların ilgilileriyle bir araya gelmek için perakendeciliğin kapsamını değiştirmeye odaklanıyoruz.

Sadece mağazalarda müşterilerimize en iyi hizmeti sunarak değil, hedef müşterilere giderek, onlara kendimizi daha iyi anlatmak için ilgi duydukları etkinliklere katılarak ve bu etkinlikleri organize ederek ilerlemeye özen gösteriyoruz. Kısacası perakendeciliği 4 duvar arasından çıkararak, yılda 70’ten fazla etkinlikle ürünlerimizi, yaşam biçimimizi, markalarımızı tüketiciye birebir temas ederek anlatmaya çalışıyoruz” diye konuşuyor.

“Yaşasın” projesiyle ikinci elde dönüşüm

İklim değişikliği, kaynakların doğru kullanımı, geri dönüşüm gibi sürdürülebilirlik yaklaşımları konusunda adımlar attıklarını anlatan Ardırınlı, “Çok önem verdiğimiz bir geri dönüşüm projesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. “Yaşasın” adını verdiğimiz proje ile daha önce müşterilerimizin SPX’ten aldığı kullanılabilir durumdaki ayakkabı, raket, mont, pantolon, kayak, snowboard, kask ve goggle kategorisindeki ürünleri, belli bir bedel üzerinden kendilerinden alarak yine aynı bedelden satışa çıkarmayı planlıyoruz. Böylelikle bu ürünleri daha uygun fiyatlarla ilgilileriyle buluşturmayı planlıyoruz. İleriki dönemde bu projemizi daha da güçlendirecek farklı iş birliklerini de hayata geçireceğiz” diyor.